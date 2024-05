Cade dal trattorino tagliaerba: trasferito con il Pegaso a Siena

E’ caduto con il trattore mentre stava facendo l’erba col suo mezzo agrcolo: per questo un uomo di Castiglion Fiorentino è finito all’ospedale di Siena con il Pegaso. Si tratta di un sessantaquattrenne. E’ successo ieri pomeriggio verso le 17 in zona Boscatello, nella zona della frazione castiglionese dove sono in costruzione alcune nuove case, tanto che gli abitanti lo chiamano "Boscatello Nuovo".

E’ qui che un signore si è ribaltato mentre stava tagliando l’erba nel suo orto a bordo del suo trattore. Le cause sono in corso di accertamento. Quel che è certo è che l’uomo dopo la caduta dal tosaerba è rimasto seriamente ferito e per questo è stato necessario l’intervento del personale del 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze ma vista la dinamica è stato allertato anche il Pegaso che ha trasportato l’uomo alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso.

Si tratterebbe di un codice rosso precauzionale visto che le condizioni dell’uomo non sembrerebbero così gravi, anche se ad ora il condizionale è d’obbligo.