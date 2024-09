Cacciatore lascia un paese al buio: sbaglia mira e spara all’alta tensione, blackout generale

Foiano della Chiana (Arezzo), 16 settembre 2024 – Chissà quale animale aveva visto sul mirino il cacciatore che nella mattina di domenica ha sparato sulla linea dell’alta tensione a Foiano della Chiana mandando una parte di Pozzo della Chiana blackout.

Succede davvero - e succede a Foiano della Chiana - il primo giorno della stagione venatoria in Toscana. Un errore di mira? L’ipotesi più probabile, parrebbe da escludersi che si sia trattato di un gesto volontario.

Che sia stato un fagiano, un colombaccio, un merlo o un altro volatile non si sa, quel che è certo è che qualcuno nella giornata di ieri si è ritrovato senza luce per buona parte del pomeriggio. Il bizzarro episodio è accaduto in una zona periferica della cittadina, dove nel frattempo si stava invece svolgendo la prima giornata di iniziative legate alla Settimana foianese che aveva preso il via ieri.

Per fortuna la zona centrale del borgo della Valdichiana non è stata interessata dal guasto. Anche perché il centro storico è ben distante dalla zona in cui i cacciatori trascorrono le loro domeniche.

Non lo è invece la frazione di Ponte al Ramo che si trova tra Foiano della Chiana e la più grande frazione foianese di Pozzo della Chiana.

È nei pressi di questa località che è partito quel colpo maledetto. Dritto dritto sui cavi dell’alta tensione che hanno mandato qualche case in campagna in black out. Dalla mattina fino a metà pomeriggio, alle 17 circa, quando l’elettricità nelle abitazioni è poi tornata grazie al lavoro dei tecnici dell’Enel.

O meglio: per ora la faccenda è stata sistemata con un gruppo elettrogeno in attesa di risolvere a 360 gradi domani.

Al primo cittadino di Foiano della Chiana non sono arrivate segnalazioni e la situazione si è risolta senza complicazioni nonostante la dinamica insolita e bizzarra, anche perché la stagione di caccia ha preso il via solo ieri in Toscana.

Qualche casa al buio sì, ma per fortuna nessun ferito. Gli accertamenti su quanto è accaduto sono in corso ma si tratterebbe solo di un incidente, nessun gesto doloso. Solo una mira da rivedere.

