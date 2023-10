Busto Arsizio-Novara, incrocio di giovani talenti. E sarà derby azzurro Velasco contro Bernardi

Domani alla E-work Arena una delle partite più attesa della stagione, lo storico scontro Busto Arsizio-Novara. Lualdi e compagne arrivano all’appuntamento cariche per il primo punto conquistato a Roma.

Julio Velasco: "Novara è una squadra che combina giocatrici esperte con giocatrici giovani e di grande qualità. Bisogna giocare molto bene in tutti i fondamentali. Ho allenato Lorenzo Bernardi 12 anni, gli ho cambiato il ruolo e abbiamo vinto di tutto. Avevo detto che non volevo giocare più contro i miei ex giocatori ma anche lui è venuto ad allenare la femminile".