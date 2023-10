"Buratto, parla di te la Storia", una conferenza col Signa Arretii

Si tratta di una delle figure più emblematiche della Giostra del Saracino, ma spesso ai più sfugge la sua storia. È per questo motivo che l’Associazione Signa Arretii organizza l’incontro "Buratto, parla di te la Storia", una conferenza per analizzare, attraverso il corso dei secoli, questa figura così significativa.

L’iniziativa è in programma per il prossimo sabato 7 ottobre alle ore 16:30 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale di Arezzo in via dei Pileati, ad ingresso libero per il pubblico.

L’incontro è curato da Samuele Oroni, socio della Associazione Signa Arretii e studioso di Storia. L’associazione raccoglie al proprio interno le figure di Valletti, Vessilliferi e dei Fanti del Comune di Arezzo e rappresenta la città all’interno dei figuranti del corteo storico della Giostra.

"Un sentito ringraziamento va alla Biblioteca Comunale per aver patrocinato e reso possibile questo incontro - spiaga l’Associazione Signa Arretii - La conferenza intende approfondire, attraverso un accurato studio storiografico, il personaggio di Buratto. L’incontro è incentrato su vari temi: nella prima parte vengono esaminati i vari tornei cavallereschi, in cui la sua figura ha un ruolo significativo come protagonista da sfidare.

Si passa poi ad approfondire il Buratto all’interno della Giostra del Saracino di Arezzo, evidenziando le caratteristiche innovative.

L’ultima parte, invece, è incentrata su un tema che possiamo definire inedito: a quale personaggio storico si ispira il nostro Buratto? Tutti questi temi vengono affrontati da Oroni, prendendo in esame vari testi antichi. Per "Signa Arretii" si tratta di una iniziativa molto importante, poiché persegue la mission dell’Associazione, ossia quella di valorizzare Arezzo, la sua cultura e la sua storia".