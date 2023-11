Buona alimentazione. Serie di appuntamenti

MONTEVARCHI

Una serie di eventi all’interno del Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi per parlare di buon cibo e buona alimentazione. Ma sarà anche l’occasione per imparare i trucchi del mestiere, in modo da utilizzare al meglio gli ingredienti che troviamo nei nostri frigoriferi e nelle dispense. Una bella iniziativa organizzata dagli operatori che vendono i loro prodotti all’interno della struttura, provvisoriamente spostata in via Trieste in attesa della riqualificazione della vecchia sede. Gli incontri vedono anche la collaborazione del Distretto Rurale del Valdarno Superiore. Si parte la prossima settimana e sarà l’occasione per imparare a cucinare i prodotti del territorio con più consapevolezza e con un tocco di creatività in più. Per far questo verranno in aiuto alcune delle realtà ristorative e del mondo del food più importanti del territorio. Chef, cuochi e professionisti, che hanno fatto del cibo il loro mondo e che con le loro competenze hanno realizzato delle realtà dove mangiare è solo un piacere. Illustreranno la loro visione di cucina e consiglieranno come poter cucinare al meglio alcune pietanze.

Primo appuntamento domani alle 18,30. Simona Quirini del Il Canto del Maggio Experience - parlerà della cucina di tutti i giorni, con ricette semplici ma nuove. "La cara Virginia Wolf ci diceva che ‘non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è cenato bene’ ma per cenare bene, secondo noi c’è bisogno anche di conoscere ciò che si mangia e perché no, avere un pizzico di creatività in più per trasformare una semplice cena in qualcosa di davvero gustoso – hanno detto gli organizzatori – Sempre di più, è importante, per un benessere generale, mangiare in modo consapevole".