Bucine, Taranghelli guida la civica. Tre candidati per una poltrona. Ma è duello nel centrosinistra

Il gruppo "Alleanza per Bucine", in questi cinque anni all’opposizione della giunta Benini, scende in campo ufficialmente e decide di appoggiare il candidato a sindaco Emiliano Taranghelli(nella foto), a capo di una lista civica. Lo ha annunciato in queste ore il consigliere Jerry Mugnaini. "Con Sviluppo Comune - ha detto - condividiamo il messaggio di inclusività e i cardini politico amministrativi. Metteremo a disposizione di Taranghelli, le nostre competenze e la nostra passione, affinché si possa guardare con fiducia alle prossime elezioni, perché Bucine e la Valdambra hanno bisogno di un cambio di rotta per guardare al futuro con fiducia".

Mugnaini ha poi tracciato un breve bilancio dell’attività svolta in questi cinque anni. "Con il prossimo consiglio comunale del 22 aprile, termina la legislatura iniziata nel 2019, per noi sono stati cinque anni intensi e impegnativi. Potevamo fare meglio? Sicuramente si, ma siamo consapevoli di aver profuso il massimo sforzo mettendo a disposizione dell’ente Comune e dei cittadini, il nostro tempo, le nostre capacità e la nostra passione - ha sottolineato - Ci teniamo a ringraziare ancora una volta gli elettori che hanno riposto in noi la loro fiducia; confidiamo di aver onorato quel voto con la nostra attività in questi cinque anni all’interno del consiglio comunale. Oggi però è il momento di guardare al futuro". Intanto, lo scorso week end, sono state inaugurate le sedi del comitato elettorale di Nicola Benini e di Paolo Nannini. "La lista che rappresento – ha detto Benini – comprende principalmente i membri dell’attuale maggioranza di governo e punta a proseguire il percorso di opere e progetti avviato negli ultimi anni. L’obiettivo è di mantenere la continuità con l’amministrazione attuale e di portare a termine le iniziative già avviate". "Il motto è esperienza e rinnovamento – ha spiegato invece Paolo Nannini – Il nostro sarà un gruppo prevalentemente giovane, per creare le condizioni di un ricambio generazionale a medio e a lungo termine".

A Bucine si prospetta una competizione elettorale davvero interessante, con due candidati che provengono dalla stessa area politica e un altro, Taranghelli, a capo di un movimento civico. Quello della Valdambra, tra l’altro, è un comune sotto i 15.000 abitanti. Quindi non ci sarà ballottaggio e vincerà chi prenderà più voti.