"Bucine in fiore". Commercianti mobilitati

Torna l’appuntamento con la manifestazione "Bucine un Comune in fiore". Si tratta della diciottesima edizione del Festival delle Regioni, che ogni anno accoglie commercianti e produttori da tutta Italia. Taglio del nastro della kermesse questo pomeriggio alle 17 con l’apertura degli stand, poi la serata proseguirà con la cena di benvenuto in piazza del Campo Vecchio e spettacolo con Mr. Leo (nella foto) e Dj Busi. Domani pomeriggio invece l’evento clou sarà la sfilata folkloristica con musica in strada, mentre a partire dalle 22 si potrà ballare con Dj Gab. Domenica mattina si terrà un convegno sul successo dei distretti biologici del cibo nelle regioni italiane, poi alle 12,30 raduno di Harley Davidson. L’evento si concluderà in piazza alle 21 con il saluto alle regioni.