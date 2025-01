Bucine. I lavori conclusi e quelli che devono iniziare

Arezzo, 03 gennaio 2025 – Una lunga lista di opere pubbliche concluse, in itinere o in fase di progettazione sancisce la fine del 2024 e i primi sei mesi di amministrazione del Sindaco Paolo Nannini e della sua giunta. Per quanto riguarda i lavori portati a termine si sono conclusi gli interventi sul teatro comunale di Bucine (per il quale è in fase di rilascio la certificazione antincendio) e i lavori riguardanti il nido di Ambra che, dopo il rifacimento della struttura, ha visto avviarsi anche gli interventi su tutta l’area verde retrostante la scuola che consentirà ai bambini di godere di nuovi spazi, sicuri e funzionali, per le loro attività all’esterno. Allo stesso modo sono state concluse le opere relative ai campi sportivi di Ambra (con il rifacimento degli spogliatoi) e quelli di sistemazione della casa Maffei di Badia Agnano e del roseto della memoria di San Pancrazio. Molti sono anche i lavori in itinere che coinvolgono principalmente il progetto sull’antisismico della scuola media ed elementare di Bucine e il co-housing di Pogi (che potrà ospitare anche un diurno, già esistente ma che era stato chiuso durante il Covid e che non era stato riaperto). Tra gli altri lavori anche la messa in sicurezza provvisoria della scala dietro il castello di Ambra, che proseguirà con un progetto di messa in sicurezza definitiva.

Infine sono iniziati anche i lavori nell’ex scuola di Ambra dove sono stati rinvenuti resti archeologici, in parte da restaurare ma in grande parte già restaurati. Per ciò che concerne gli interventi in fase di progettazione il Sindaco ha dichiarato che la Regione Toscana ha messo in atto due finanziamenti che consentono da una parte di proseguire in sicurezza con l’attività dell’attuale casa di riposo, e dall’altra di progettare la nuova struttura. In fase di progettazione anche il cimitero di San Leolino e il parcheggio dei Borrali (in quanto è stato ripristinato il doppio senso che non ha consentito di poter lasciare i parcheggi esistenti). Tra gli altri lavori anche la messa in sicurezza del monumento ai caduti a San Pancrazio. “Siamo particolarmente contenti di aver portato a termine una serie di opere importanti per tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco Paolo Nannini - anche perché una parte di questi cantieri erano fermi da tempo e occorrevano scelte forti per portarli a conclusione e avviare una successiva fase di progettazione.

Tra i tanti lavori conclusi, oltre a quelli già citati, mi piace sottolineare l’operazione fatta sul campo sportivo di Bucine con la quale l’amministrazione ha scelto di stralciare una parte dei lavori previsti dall’affidamento all’impresa che ha posato il manto in sintetico investendo tali risorse in primo luogo sulla progettazione della nuova pista di atletica e poi sugli interventi che riguarderanno la gradinata, il bar e i bagni. Una scelta strategica che ha consentito di velocizzare la conclusione dei lavori - anche grazie a un finanziamento a fondo perduto di 360 mila euro da parte della Regione Toscana – e che adesso permetterà di avviare la progettazione della pista stessa che sarà condotta anche in coordinamento con l’associazione We love Insulina”.