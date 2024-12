Bucine. Furti e sicurezza stradale. Gli interventi della giunta Nannini

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Sul fronte della sicurezza il Sindaco di Bucine, Paolo Nannini, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha evidenziato le critiche che riguardano la Valdambra. Sia per quanto riguarda la sicurezza privata (sono stati molti, infatti, i furti subìti dai bucinesi nell'ultimo periodo), sia per ciò che riguarda la sicurezza stradale. Sulla situazione dei furti il ​​Sindaco rassicura i cittadini affermando che ha riferito il problema a livello provinciale, a tutte le forze dell'ordine, e, sottolinea, è stata fatta anche una conferenza dei Sindaci del Valdarno con il Prefetto, per attivarsi sul problema in domanda. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, il Sindaco afferma l'intento del comune di Bucine di intervenire sulla provinciale 540 con nuova segnaletica e, soprattutto, con gli autovelox che potranno così moderare la velocità dei veicoli che la percorrono. “Purtroppo – afferma il Sindaco Nannini – a seguito di un incidente mortale e, dato l'ingente aumento del traffico nella strada provinciale 540, che è triplicato, è nostra intenzione incrementare la sicurezza stradale, attraverso una segnaletica più incisiva e l'introduzione di autovelox. Ho parlato di questo con il Prefetto, con il Comandante dei carabinieri e con il Presidente della provincia, e dal momento che si stanno dimostrando concordi con le nostre proposte, valuteremo insieme la strada da percorrere. A noi – conclude il Sindaco – interessa la sicurezza dei nostri cittadini e quindi riteniamo sia fondamentale mobilitarci in questo ambito, mettendo in atto azioni concrete.”