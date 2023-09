Bruzzone, Moncalvo & C. a Arezzo: sfilata di bestseller

Non solo il discusso generale Vannacci già annunciato con quello che è diventato un caso letterario, anche la criminologa Roberta Bruzzone. L’associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani presenta una nuovissima stagione culturale fatta di incontri con gli autori e presentazioni di libri. Il nome che fa più scalpore è quello del Generale Roberto Vannacci che sarà ad Arezzo martedì 24 ottobre col suo libro Il Mondo al Contrario, alle 21 alla Casa dell’Energia. Ma la rassegna parte domani venerdì 22 settembre con Gigi Moncalvo in Agnelli Coltelli. Appuntamento alle 21 alla Feltrinelli Point di Arezzo. A vent’anni dalla morte di Gianni Agnelli e a quattro dalla scomparsa di sua moglie Marella, la "guerra per l’eredità" è ripresa con intensità e asprezze inaudite. A fronteggiarsi in questa battaglia tra le aule giudiziarie di Ginevra, Milano e Torino, sono Margherita Agnelli e John Elkann, il primo dei suoi otto figli che oggi controlla l’Impero, spalleggiato dai fratelli Lapo e Ginevra. La trama avvincente di questo libro si sviluppa attraverso testimonianze, ricostruzioni, indagini giudiziarie e molti documenti inediti.

Secondo appuntamento venerdì 6 ottobre alle 20 al Caffè Via Veneto con Roberta Bruzzone e Federica Nardoni in La ragazza nel bosco. La verità oltre l’inganno, il caso Serena Mollicone. La vicenda di Serena Mollicone, la ragazza di Arce scomparsa a metà mattina del primo giugno del 2001 e ritrovata cadavere nella tarda mattinata del 3 giugno 2001 in località Fonte Cupa, a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, ha scosso in maniera profonda l’opinione pubblica per oltre vent’anni. La sua storia ha continuato a interessare i lettori e i telespettatori di ogni età per i tanti misteri, bugie e omissioni che hanno accompagnato i processi.

Roberta Bruzzone e Federica Nardoni prendono posizione e ricostruiscono, con uno stile chiaro e accattivante, tutti i dettagli di questa terribile vicenda entrando nella mente di chi ha commesso tale crimine. Venerdì 20 ottobre appuntamento con Don Cosimo Schena in l’uomo nel cuore di Dio. Ad Arezzo arriverà anche Luca Trapanese e sua figlia Alba, per presentare, in anteprima regionale, Nata per te. Il calendario è in via di definizione, tutti gli eventi sono ad ingresso libero ma su prenotazione al 3453313044.