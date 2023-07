Brutta caduta a novant'anni a Marciano: Ora è in ospedale

MARCIANO

Paura di prima mattinata nel cuore della Valdichiana, a Marciano: è arrivato il Pegaso. Ferito in un incidente agricolo un 90enne che stava lavorando nel suo campo. SI tratterebbe di uno schiacciamento toracico per l’anziano, rimediato forse per una brutta caduta. E’ successo alle 6,50 di ieri mattina nel comune di Marciano della Chiana in località San Giovanni dei Mori. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Sul posto a seguito della chiamata al 118 sono arrivati i mezzi di emergenza urgenza della Asl Toscana sud est che hanno presentato i primi soccorsi all’uomo. Arrivati sia un ambulanza blsd della pubblica assistenza di Foiano, sia un’automedica dell’ospedale della Fratta sia l’elisoccorso Pegaso 2: in volo onde scongiurare complicazioni vista l’età del paziente.

L’uomo è stato trasportato a Siena in direzione ospedale Le Scotte dove è arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Vista la dinamica la Asl ha anche attivato il Pisll (prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), trattandosi di un incidente sul lavoro nonostante sia avvenuto in un campo di proprietà.