Britti da tutto esaurito "Quando Mina mi chiamò"

Una chiacchierata a cuore aperto, tra applausi, aneddoti e intramontabili successi. La serata di Alex Britti al "Summer Nights" del Valdichiana Village fa centro. Appuntamento da tutto esaurito in piazza Maggiore. Incalzato dalle domande di Ignazio Failla di Radio Subasio, Britti si è raccontato con schiettezza e simpatia ripercorrendo gli oltre 25 anni di successi e la passione per la musica, fin da ragazzino. Tra un aneddoto e l’altro, con la sua amata chitarra, ha incantato il pubblico con alcuni dei brani più celebri. Da "Solo una volta (o tutta la vita)", canzone con cui ha aperto la sezione musicale della serata, passando per "Oggi sono io" che Mina ha scelto di reinterpretare un paio di anni dopo l’uscita. "Massimiliano Pani, figlio di Mina, mi ha telefonato chiedendomi il via libera per far reinterpretare il brano alla madre", racconta l’artista. "Per me eravamo su Scherzi a parte, finchè da un discografico ho ricevuto conferma! È stata una botta di emozione fortissima: Mina in persona cantava le mie emozioni più profonde". Tra i momenti più applauditi, il racconto del periodo pandemico quando Britti ha scelto di fare la sua parte con una raccolta fondi per il Niguarda e appena possibile è ripartito per concerti per far lavorare il comparto. Il gran cuore di Alex è un tutt’uno col suo pubblico, che canta un altro cavallo di battaglia: "Baciami e portami a ballare" risuona nella notte di Valdichiana Village, che ora aspetta, il 4 agosto con lo stesso format, i racconti e la musica di Irene Grandi.

La.Lu.