Briciole di fiabe a teatro. C’è Scrooge al Virginian

Teatro per bambini dalle atmosfere natalizie. E cosa c’è di più adatto al periodo delle feste che una bella storia che parla di Natale? Il Teatro Virginian, diretto dalla compagnia La Filostoccola, si veste a festa per ospitare lo spettacolo "Canto di Natale" di Centopercento Teatro, compagnia bresciana apprezzata in tutta Italia. Lo spettacolo, che andrà in scena oggi alle 17, racconta la storia dell’avaro Scrooge, che grazie all’incontro con i Tre Spiriti del Natale riuscirà a vedere oltre il suo mondo fatto solo di soldi e solitudine e farà finalmente la pace con la bontà e la gentilezza che è in ogni persona. Una storia che ci fa capire quanto sia importante condividere emozioni e momenti con amici, parenti e le persone che amiamo. Per capire tutto ciò, Ebenezer Scrooge ha solo la notte di Natale, quella magica notte in cui ogni magia può accadere. In scena Ettore Oldi, che interpreta il vecchio e scorbutico Scrooge, e Chiara Cervati, che oltre ad interpretare i Tre Spiriti, accompagnerà i bambini all’interno della storia con cura e allegria fino alla fine. La regia è curata da Giacomo Segulia. Lo spettacolo è consigliato per bambini e bambine dai quattro anni, ma è perfetto per tutta la famiglia. La vendita dei biglietti (7 euro ingresso unico) è disponibile oggi al Teatro Virginian, in via de’ Redi 12 ad Arezzo. Spettacoli sotto l’albero con il Festival "Briciole di Fiabe" organizzato da Nata teatro con il sostegno del Comune di Arezzo. La rassegna diventata ormai un appuntamento fisso di Natale sotto la direzione di Cinzia Corazzesi, prevede quest’anno sei appuntamenti con spettacoli adatti a tutta la famiglia, di compagnie provenienti da tutta Italia. Il primo evento oggi alle 17, offerto gratuitamente alla cittadinanza da Unicoop Firenze – Sezione Soci Arezzo, è gia sold out. Si tratta dello spettacolo "Il Grinch", una co-produzione di Cosa sono le nuvole e Nata Teatro. Il secondo spettacolo in programma sarà "Natale in casa burattini" della compagnia Byalistock, ed andrà in scena sabato 23 dicembre. Venerdì 29 dicembre va in scena "La disfida di Natale" di Pandemonium Teatro, regia di Lisa Ferrari, con Lisa Ferrari e Walter Maconi. Sabato 30 dicembre andrà in scena Biancaneve, nuova produzione della compagnia Tieffeu, che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba attraverso il teatro di Figura. Il nuovo anno si apre con "Il giardino del gigante" della compagnia Gruppo Pantarei, che andrà in scena giovedì 4 gennaio. La rassegna si chiude venerdì 5 gennaio con "Cappuccetto blues".