Bretella Le Coste-Casello: lavori del primo lotto completati entro il 2025 a Terranuova Bracciolini

Nel primo semestre del 2025 saranno conclusi i lavori del I° lotto della bretella Le Coste-Casello, nel comune di Terranuova Bracciolini. È la prima parte del collegamento tra l’area industriale e artigianale di Valvigna-Le Coste e la zona autostradale, che consentirà di snellire notevolmente il traffico sul ponte Mocarini.

In queste settimane la ditta incaricata sta provvedendo all’asfaltatura della strada e della rotatoria. Ma l’arteria non sarà fruibile nella sua interezza fino a quando non sarà completato anche il secondo lotto, quello che arriverà direttamente al casello di Poggilupi. È un intervento, questo, a carico della società Autostrade per l’Italia e i lavori non sono ancora partiti.

Il lotto quasi completato è quello compreso tra la rotonda prevista in corrispondenza dell’attuale curva delle Coste e la rotatoria intermedia della nuova strada che sottopasserà la rampa dell’esistente ponte sull’Arno che collega Terranuova a Montevarchi. Il tratto di competenza di Autostrade, invece, inizierà dalla rotonda intermedia fino all’attuale svincolo posto di fronte al casello e prevede la costruzione di un nuovo ponte in acciaio sul Ciuffenna. La prima parte dei lavori ha comportato un costo di 7,8 milioni ed è stato finanziato attraverso i fondi di coesione e sviluppo di derivazione nazionale. Il secondo lotto sarà a carico interamente di Autostrade.

La bretella, una volta completata, consentirà sia di migliorare il flusso veicolare che sviluppare a livello produttivo l’area in prossimità del casello, creando così le premesse per nuovi importanti posti di lavoro. La nuova strada avrà una lunghezza complessiva di 1,6 km: 540 metri il primo tratto, circa 1 km il secondo. Sarà bypassata l’area del ponte Mocarini e ciò consentirà di evitare problemi di traffico in un segmento viario tra i più trafficati della provincia di Arezzo.

Code e rallentamenti si verificano soprattutto nelle ore di punta, in particolare all’orario di uscita delle fabbriche, dalle 17 alle 18. Attualmente in via Poggilupi transitano giornalmente circa 25.000 veicoli. Grazie alla bretella è stato valutato che scenderanno a 17.000, perché circa 8.000 mezzi passeranno nella nuova strada. Tra le opere è previsto anche un parcheggio scambiatore di fronte al casello.

I lavori al primo lotto hanno comportato, per alcuni mesi, anche la chiusura del ponte dell’Arno e la realizzazione di un bypass. Una strada temporanea di 190 metri di lunghezza che ha consentito di deviare la circolazione a seguito della necessaria chiusura del cavalcavia che attraversa l’autostrada.