Braccialini presenta le sue novità al Mipel di Milano

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Le novità di Braccialini in mostra al Mipel di Milano, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla pelletteria.

Le tre giornate dell’evento, giunto alla centoventisettesima edizione, hanno registrato un’affluenza di oltre quarantamila visitatori provenienti da tutto il mondo, con i padiglioni di Fiera Milano-Rho che si sono affollati di operatori del settore, confermando segnali significativi di ripresa per la pelletteria e gli accessori moda.

In questo contesto d’eccezione, Braccialini, azienda del gruppo Graziella Holding, ha allestito uno stand che è stato punto d’incontro per addetti ai lavori, vetrina per le nuove linee di borse e spazio di confronto sugli sviluppi del settore, con un focus su artigianalità e sostenibilità.

Il bilancio complessivo del Mipel è stato positivo sia per il numero di visitatori, provenienti da mercati occidentali e orientali (tra Italia, Europa, Asia e Americhe), sia per l’apprezzamento ricevuto dalle nuove collezioni dedicate alla stagione Autunno- Inverno 2025. Braccialini ha svelato la nuova linea “Fuga d’amore”, un tributo ai celebri personaggi dei Looney Tunes.

Daffy Duck, Bugs Bunny, Silvestro e Titti sono i protagonisti di un romantico tour attraverso alcune delle metropoli più iconiche del mondo, reinterpretati in borse e accessori dal design originale.

Creatività, colore e cura dei dettagli si fondono in una collezione che costruisce un ponte ideale tra il mondo dei cartoon e quello della moda, tra immaginazione e realtà.

Questo progetto è reso possibile grazie a un accordo di licenza biennale che permette all’azienda toscana di riproporre i Looney Tunes sulle proprie creazioni. «Chiudiamo il Mipel con risultati soddisfacenti e con buone prospettive - sono le parole dell’amministratore delegato Giacomo Gori, - grazie a un buon afflusso di visitatori e operatori, unito agli apprezzamenti ricevuti dalle nostre collezioni.

Questo è per Braccialini la conferma del design unico e dell’eccellenza stilistica che contraddistinguono ogni borsa».