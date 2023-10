Botta e risposta sulla scuola Marconi a San Giovanni: Morbidelli: "L'allarmismo è inutile"

È una "ferita" ancora aperta e probabilmente lo sarà ancora per qualche settimana. Non si placano le polemiche sulla gestione della cosiddetta vicenda "Marconi", l’istituto sangiovannese inagibile da inizio settembre. Questa volta, protagonisti dello scontro verbale, il consigliere provinciale Marco Morbidelli, che ha scritto una lettera aperta e, a stretto giro di posta, il coordinatore provinciale del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi. Morbidelli, che ha la delega all’edilizia scolastica, ha innanzitutto risposto a quella che ha definito "perplessità immotivate e non documentate" della consigliera provinciale e comunale Stella Scarnicci, "che ha messo in discussione le relazioni dei tecnici della Provincia". "Mi preoccupa il suo allarmismo – ha risposto l’ex sindaco di Castelfranco - Incommentabili sono le ribalte istituzionali di paladini e garanti di soluzioni che non hanno. Alcuni non sanno neppure dove sta l’istituto Marconi. Mentre la Provincia lavorava, altri facevano passerelle senza coinvolgerci ospitati da chi avrebbe dovuto tenere in seria considerazione che, alla Provincia, non competono solo doveri, ma anche il diritto di lavorare in serenità e in piena condivisione con la scuola". Morbidelli ha invece rivolto un plauso alle consigliere provinciali del Valdarno, Spadaccio e Valoriani ("che hanno fatto squadra istituzionale con noi, insieme al sindaco Vadi").

Dura la replica, nelle ultime ore, di Tommaso Pierazzi. L’esponente pentastellato ha chiesto alla Provincia di muoversi velocemente "anzichè perdere tempo con comunicati stampa" e ha ricordato che era il mese di marzo del 2021 quando l’allora presidente delle liste civiche di Castelfranco Piandiscó, Marco Morbidelli, attaccava il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani perché "stanchi di assistere a questa propaganda settimanale a scopo sanitario e vaccinale".

"Nel pieno della pandemia, c’era chi faceva sciacallaggio politico. Quel solito consigliere provinciale che oggi, dall’altra parte della barricata, si dimentica che adesso è lui a dover dare risposte celeri e risolutive - ha detto Pierazzi - Consigliere Morbidelli le do un consiglio, non sprechi il suo tempo a scrivere comunicati. Le famiglie sangiovannesi e a quelle del Valdarno non sanno cosa farsene delle sue lettere aperte. Invece di scomodarsi a scrivere lettere, risponda agli alunni che vogliono sapere quando sarà ripristinato l’edificio".

Marco Corsi