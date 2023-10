"Bosco in festa", show di Coldiretti. Via libera alla ‘tre giorni’ di Bibbiena

BIBBIENA

Da oggi a domenica "Il Bosco in festa", l’iniziativa organizzata da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena e con il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo e Siena, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, della Provincia di Arezzo e di Terranostra Arezzo. Tre giorni di eventi che si terranno nella Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, a Teatro Dovizi, in piazza Tarlati e lungo tutte le strade del paese. "Abbiamo pensato a questo momento con la finalità di divulgare un nuovo modo per parlare del bosco, delle foreste e della filiera del legno Made in Italy – ha ricordato presentando l’evento il presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci – Il Bosco in Festa disegna una occasione di confronto con i rappresentanti delle istituzioni, con gli agricoltori, gli operatori forestali, i cittadini ed i media con momenti dedicati agli studenti, agli operatori di settore, alla cittadinanza tutta con l’obiettivo di promuovere l’intero settore. Nella tre giorni si parlerà del ruolo dei custodi del bosco e quindi degli operatori del settore, inoltre sarà valorizzato il settore forestale come elemento strategico dell’economia, sempre però nel rispetto della sostenibilità ambientale".

La manifestazione si apre stamani con i laboratori didattici dedicati agli studenti delle scuole del territorio con "Il bosco si racconta" a cura di Daniele Taffon, responsabile ambiente e biodiversità di Campagna Amica. Domani dalle ore 10 al teatro Dovizi "I custodi del bosco e la filiera del legno", tavola rotonda condotta dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli. A confronto studiosi, esperti del settore, enti ed istituzioni oltre alla rappresentanza nazionale, regionale e provinciale di Coldiretti. Sempre domani alle 18 al bar Le logge del Tarlati in piazza Tarlati ci sarà un momento conviviale con le eccellenza di Campagna Amica per l’agri aperitivo e serata in musica con Il Porto Dj set. Domenica festa finale con tanti eventi. Dalle 9.30 sfilata dei mezzi agricoli e dalle 10 alle 18 in piazza Tarlati mercato straordinario di Campagna Amica per gli acquisti a km zero. Per l’intera giornata streetfood contadino (anche nelle piazze Camaiani e Pierazzuoli), stand del Comando Carabinieri Unità Forestali, creazioni degli artigiani del legno, antichi mestieri con i Bigonai, esposizione di alberi di Natale.