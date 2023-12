Borse di studio "Danilo Camorri", prorogata la scadenza del bando

Prorogata la scadenza del bando delle borse di studio "Danilo Camorri". Per candidarsi ad ottenere i benefici della misura gli studenti cortonesi ci sarà tempo fino al prossimo 15 gennaio. Il bando prevede due tipi di borsa di studio, la prima di euro 500 è destinata a studenti residenti nel comune di Cortona, che nell’anno scolastico 2022/23 hanno superato l’esame di maturità con una votazione non inferiore a 90/100. Altre due borse di studio del valore di 2mila euro cadauna sono dedicate agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea in materie specialistiche informatiche quali: ingegneria informatica, ingegneria dell’informazione, informatica, matematica, fisica con riserva prioritaria agli studenti residenti a Cortona iscritti ad Ingegneria informatica. Tutti i requisiti e i criteri del bando delle borse di studio sono consultabili sul sito del comune. L’iniziativa è stata realizzata per la prima volta nel 2021, grazie alla volontà di Francesco e Michela Camorri, (nella foto)figli del noto imprenditore Danilo Camorri, fondatore dell’azienda Uno Informatica.