Borse di studio: "Camorri". Tre i vincitori

Francesca Tani, 24 anni, è iscritta al secondo anno della facoltà di Ingegneria Informatica di Firenze. Laasri Bilal, 22 anni, è iscritto al primo anno della facoltà di Ingegneria Elettronica. Fra gli studenti freschi di maturità c’è Francesco Perugini, 20enne diplomato nell’anno scolastico 2022/2023 all’istituto scolastico superiore Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino e ora iscritto all’università. Sono loro i benficiai quest’anno delle borse di studio "Danilo Camorri" lanciate sul territorio dalla società Uno Informatica. L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione che ha sottolineato l’importanza di questa operazione che va avanti da tre anni grazie alla società con sede ad Arezzo. Presenti alla consegna degli attestati delle borse di studio Francesco e Michela Camorri che hanno voluto dedicare le borse di studio alla memoria del fondatore "Danilo Camorri" nell’ottica di sostenere e valorizzare i giovani cortonesi. "Il progetto delle borse di studio nasce dalla convinzione, tramandata da nostro padre, che investire sulla formazione dei giovani rappresenti il veicolo per continuare a rispondere ai cambiamenti e alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione", confermano Francesco e Michela Camorri. La scelta di investire su Cortona non è un caso visto che la famiglia Camorri vive nella città etrusca. Il bando è stato dedicato agli studenti universitari iscritti ad ingegneria informatica o dell’informazione, nonché ad informatica, matematica e fisica. Le opportunità sono prioritariamente riservate agli studenti residenti nel comune di Cortona.

La.Lu.