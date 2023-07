Boom da record di 100 al liceo Vittoria Colonna

Arezzo, 11 luglio 2023 – Al Liceo Vittoria Colonna di Arezzo nei cinque indirizzi Linguistico, EsaBac, Scienze Umane Economico-Sociale e Teatrale si sono diplomati 143 alunni con il 100% delle promozioni.

17 studenti (il 12%) hanno ottenuto il massimo e spiccano tra questi due lodi. Nella maturità 2023 il ritorno dei commissari esterni poteva concorrere ad abbassare il voto con cui ci si è diplomati rispetto agli esami di maturità del 2022 con tutti i docenti interni e ancor più nella sezione EsaBac, che prevede l’acquisizione della maturità francese di Baccalauréat, dove è tornata la terza prova scritta costituita da Letteratura Francese e Histoire.

Il Liceo Colonna ha migliorato i risultati della maturità pre-covid del 2019: è stato un vero trionfo poiché gli studenti diplomati con il massimo dei voti questo anno scolastico sono il 12% rispetto al 13,5% dello scorso anno (dove la commissione era tutta interna), superando il 9,6% dell'ultima maturità del 2019 svolta con membri interni e esterni.

Ottimi i risultati raggiunti nella maturità 2023 al Liceo Colonna: ben diciannove 100/100, 2 lodi e due 20/20 al diploma francese di Baccalauréat. Anche questo anno i diplomati con un voto superiore a 80/100 sono in tutti gli indirizzi sopra la media nazionale del 34% della maturità 2019. Il 57% degli alunni dei 60 maturandi del Linguistico, il 66% dei 47 studenti delle Scienze Umane e il 57% dei 37 maturandi dell'Economico-Sociale hanno ottenuto un voto superiore 80/100.

Nello scalino superiore ai 90/100 risultano il 27% dei maturandi del Linguistico e il 51% delle Scienze Umane superiore e il 35% dell'Economico-Sociale. Un altro anno di superbravi nell'indirizzo Linguistico: ben 7 maturandi su 60 alunni (con una percentuale del 12%) hanno ottenuto 100/100, il massimo della votazione, tra cui primeggiano anche due lodi, attestandosi sulla stessa percentuale dei voti della maturità pre-covid del 2019.

Classe campione di eccellenza del Linguistico è la 5L EsaBac per tre 100/100 con una lode e per i risultati eccellenti nel Baccalauréat. Il 68% degli alunni , precisamente tredici, hanno ottenuto la Mention Très Bien che si ottiene con voti da 20/20 a 16/20, a cui non concorrono né bonus né punteggio di ammissione, conferita in Francia questo anno scolastico solo al 9% dei candidati.

Spiccano due diplomati con la votazione massima di 20/20 nella maturità francese di Baccalauréat (che corrisponde al 100 e lode), due con 19/20 (che corrisponde a 100/100), risultati ottenuti anche grazie anche alla certificazione Delf B2 superata durante l’anno scolastico.

Ancora più bravi gli studenti delle Scienze Umane che hanno ottenuto sei 100/100 (con una percentuale del 13%). Classe campione di eccellenza delle Scienze Umane è stata la classe 5EL, dove spiccano cinque 100/100 . Risultati in risalita soprattutto nel Liceo Economico Sociale dove 4 alunni (con una percentuale del 11%) su 37 hanno ottenuto 100/100.

Classe campione di eccellenza delle Scienze Umane è stata la classe 5G, dove spiccano due 100/100 e sei voti sopra i 90/100 . Un bel risultato per la famiglia scolastica di questo Liceo d'eccellenza.

È il risultato sommativo dell'impegno e dello scambio reciproco tra docenti e discenti, poiché il Liceo Colonna- come afferma il Dirigente Scolastico dr. Maurizio Gatteschi- affianca a una solida preparazione di base e a una buona capacità critica, un atteggiamento di valorizzazione dello studente come persona: un'attenzione psicologica di approvazione e di incoraggiamento che rende gli studenti più ottimisti, curiosi e fiduciosi delle proprie potenzialità e quindi promuove il loro successo formativo.

Ecco la lista degli alunni che ha ottenuto 100/100 al Diploma di Maturità Italiana (Esame di Stato), a cui va il plauso di tutto il Liceo Colonna e del Dirigente scolastico.

CAPACCI INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE classe 5A 100/100

ROSAI AGNESE INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE classe 5A 100/100

ALTAVILLA GUIDO INDIRIZZO SCIENZE UMANE classe 5C 100/100

ANGIOLUCCI ALESSANDRA INDIRIZZO SCIENZE UMANE classe 5EL 100/100

CANACCI GIULIA INDIRIZZO SCIENZE UMANE classe 5EL 100/100

CANACCI LETIZIA INDIRIZZO SCIENZE UMANE classe 5EL 100/100

CONTI ELISABETTA INDIRIZZO SCIENZE UMANE classe 5EL 100/100

DONATI MARTINA INDIRIZZO SCIENZE UMANE classe 5EL 100/100

VALLERI DERVISHI NOEMI INDIRIZZO LINGUISTICO classe 5D 100/100

FUSAI GIULIA INDIRIZZO LINGUISTICO classe 5F 100/100

GIOVANNUZZI CLAUDIA INDIRIZZO LINGUISTICO classe 5F 100 e lode/100

MANGANELLI GRETA INDIRIZZO LINGUISTICO classe 5F 100/100

ZEKJIRI ZYLEHA INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE classe 5G 100/100

SESTINI EMMA INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE classe 5G 100/100

FAGIOLI FRANCESCA INDIRIZZO LINGUISTICO-ESABAC classe 5L 100 /100

ROMEI THOMAS INDIRIZZO LINGUISTICO-ESABAC classe 5L 100 /100

ZANELLI ELISA INDIRIZZO LINGUISTICO-ESABAC classe 5L 100 e lode /100

Ecco la lista degli alunni con Mention très bien al Diploma di Maturità Francese (Baccalauréat), a cui va il plauso di tutto il Liceo Colonna del Dirigente scolastico e dei docenti di Francese e Histoire prof. Badiali e prof.ssa Lo Sauro. CANESCHI JENNY INDIRIZZO ESABAC classe 5L Baccalauréat 19/20

Mention très bien FAGIOLI FRANCESCA INDIRIZZO ESABAC classe 5L Baccalauréat 20/20

Mention très bien ROMEI THOMAS INDIRIZZO ESABAC classe 5L Baccalauréat 19/20

Mention très bien ZANELLI ELISA INDIRIZZO ESABAC classe 5L Baccalauréat 20/20

