Bonus genitorialità: il comune di Anghiari rinnova il sostegno alle famiglie

Arezzo, 30 aprile 2024 – L’amministrazione comunale di Anghiari rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie pubblicando un bando che contiene le linee guida per l'erogazione di un contributo economico “UNA TANTUM” dal valore di 220 euro che verrà direttamente erogato ai genitori residenti nel comune con bambini nati nel periodo che va dal 07.04.2023 al 06.04.2024, indipendente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare.

Per presentare la domanda è necessario collegarsi al sito internet del comune di Anghiari, digitando il link http://comune.anghiari.ar.it/istanze-online/istanza-dettaglio/2645843 entro le ore 12 del 7 maggio.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza per ogni figlio e l’ammissione avverrà dopo una valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali che verificherà il possesso dei requisiti richiesti.

L’obiettivo del provvedimento non è tanto quello di risolvere direttamente il grave problema della denatalità che riguarda in generale tutto il Paese, ma piuttosto di dare un messaggio di sostegno e vicinanza alle famiglie del territorio.

Proprio con questa intenzione il prossimo 18 maggio alle ore 10 l’amministrazione comunale accoglierà i nuovi nati e le loro famiglie con una cerimonia di benvenuto presso i giardini del Campo alla Fiera.

“È un momento importante per l'accoglienza "istituzionale" nella comunità dei nuovi nati - ha dichiarato la consigliera comunale con delega alle politiche sociali Laura Taddei - In un momento complesso come quello che stiamo vivendo "dare il benvenuto al nostro futuro" attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati, ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno”.

Diverse iniziative si svolgeranno durante tutta la settimana con l'intento di diffondere sul territorio le buone pratiche della gentilezza e accoglienza verso tutte le età della vita. Da segnalare nelle mattine di sabato 18 e 25 maggio, le attività della Biblioteca Comunale che da tempo promuove una particolare attenzione anche alla fascia di età dei più piccoli e alle loro famiglie.

In collaborazione con il Centro di aggregazione sociale e le locali Residenze per anziani, saranno incentivate le relazioni positive fra bambini, giovani ed anziani per alimentare i valori del rispetto, della solidarietà e della gentilezza.