Bonifica dei siti inquinati. Gli studenti valdarnesi a lezione

Arezzo, 13 marzo 2025 – Gli studenti di alcune classi dell’Istituto Superiore “Benedetto Varchi” di Montevarchi e ISIS Valdarno di San Giovanni hanno avuto l'opportunità di partecipare ad una conferenza organizzata nell'ambito di un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) che coinvolge entrambe le scuole, sulla “bonifica dei siti inquinati”. L'evento ha visto la partecipazione del Tenente Colonnello dottor Tarantino, esperto in materia di bonifica ambientale e di contrasto alle ecomafie, che ha illustrato il processo di bonifica dei siti inquinati e ha approfondito le problematiche legate alla criminalità ambientale. Durante l'incontro, il dottor Tarantino ha fornito una panoramica dettagliata sulle metodologie di intervento per la bonifica di terreni contaminati, analizzando anche la connessione tra alcuni siti inquinati e le attività delle ecomafie, che operano illegalmente in diverse aree del paese con un focus sul problema del “KEU” riscontrato in alcuni siti della Toscana e del Valdarno in particolare.

Il suo intervento è stato molto chiaro e coinvolgente, suscitando numerose domande da parte degli studenti, desiderosi di comprendere meglio l'importanza di un ambiente sano e le modalità con cui le istituzioni e le forze dell'ordine stanno lavorando per tutelarlo.L'incontro fa parte di un'iniziativa promossa dal circolo Legambiente Valdarno Superiore, con la collaborazione dell'Università di Siena, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità, della tutela ambientale e delle problematiche legate alle ecomafie. Il progetto, che coinvolge le scuole del territorio, offre agli studenti una preziosa opportunità di approfondimento e di crescita, mettendoli in contatto diretto con esperti del settore.

La conferenza ha rappresentato un’occasione di grande valore formativo, grazie alla quale gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza riguardo le sfide ambientali del nostro tempo e hanno potuto interagire con esperti in un contesto di apprendimento dinamico e partecipativo. Un'iniziativa che dimostra l'importanza di coniugare la formazione scolastica con l'impegno civile e ambientale. L’inchiesta Keu rappresenta uno dei filoni di indagine più complessi degli ultimi anni e le tematiche di natura ambientale sono spesso al centro dell’attualità.