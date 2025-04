Bobo Rondelli in concerto a Cavriglia per la Festa della Liberazione il 25 aprile

Bobo Rondelli a Cavriglia per la Festa della Liberazione. Il prossimo 25 aprile non sarà una ricorrenza come le altre. Quest’anno, più che mai, sarà un momento di riflessione e partecipazione collettiva, in un contesto internazionale segnato da conflitti e da una crescente instabilità politica, che mette in discussione valori e certezze su cui si fondano le democrazie.

Nel paese delle miniere, terra segnata da sanguinosi eccidi nazifascisti e dalla resistenza partigiana, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Anpi, Arci di Castelnuovo e Materiali Sonori, ha organizzato una giornata intera di iniziative. Le celebrazioni prenderanno il via con un pranzo sociale, aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà nei locali del Circolo di Castelnuovo. Sarà un primo momento di condivisione prima di spostarsi in Piazza della Repubblica, dove alle 15.30 inizierà la Festa della Liberazione.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e di un rappresentante dell’Anpi, seguiti da un momento di riflessione con letture partigiane, testimonianze che aiuteranno a mantenere viva la memoria storica. A seguire, la musica sarà protagonista con il concerto del gruppo valdarnese "Waks Up in the Cosmos", che animerà il pomeriggio con il suo sound.

Il momento clou della giornata sarà però l’attesissimo concerto di Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio, che accompagnerà il pubblico fino all’inaugurazione del nuovo percorso pedonale, in programma alle 18:30. Il tragitto sarà impreziosito dalle opere realizzate durante l’ultima edizione del Simposio di Scultura Monumentale, creando un ulteriore legame tra memoria, arte e territorio.

Un 25 aprile speciale, dunque, che unisce memoria storica, arte e musica, per rendere omaggio alla Resistenza e rinnovare l’impegno collettivo verso i valori della libertà e della democrazia.