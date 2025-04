Blu alle Fornaci. Don Chisciotte oggi al Virginian

Domenica in scena. Oggi alle 17 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, c’è Blu, il colore della felicità di Francesco Cortoni con Alessia Cespuglio e Francesco Cortoni, consigliato dai 4 anni. Lo spettacolo è un’indagine sulla felicità e su come essa possa essere sempre lì a portata di mano, per tutti. Con piccole magie (di cui solo il teatro è capace) svelate in diretta, performance con grandi salti, piccoli bisbigli e immagini oniriche e poetiche, la compagnia Pilar Ternera ci conduce in un grande viaggio alla scoperta del segreto più segreto di tutti: come essere felici. Seguendo il racconto dell’attore scopriremo insieme il passaggio segreto verso la felicità.

Oggi alle 17 al teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo, va in scena Don Chisciotte - Storie di latta e di lotta di Cinzia Corazzesi con Cinzia Corazzesi e Andrea Acciai per la regia di Mirco Sassoli. Un omaggio al capolavoro di Cervantes raccontato da un Artista alla ricerca dell’ispirazione. Con la forza della sua fantasia e degli oggetti metallici di uso comune, dove la "Latta" dei materiali diviene suono e simbolo della Lotta del nostro Cavaliere Errante, pian piano trasforma utensili in costumi, stoviglie in armature.