Blitz della zanzara tigre. Caso di virus tropicale. Ieri la disinfestazione intorno al San Donato

Si scrive "Chikungunya virus", si legge "malattia febbrile acuta virale" trasmessa dalla puntura della zanzara tigre. A darne notizia è il Comune di Arezzo che ha immediatamente predisposto la disinfestazione in un’area che comprende l’ospedale San Donato e via Cesare Battisti. Il caso è stato registrato infatti all’interno dell’ospedale dove una paziente, una giovane donna, di ritorno da un viaggio all’estero, si è recata presentando la sintomatologia tipica di questo virus. Dolori articolari e febbre. Una patologia che è bene precisare non risulta pericolosa se non per soggetti fragili che presentano anche altre patologie. La ragazza è in buone condizioni di salute e a breve sarà dimessa, spiegano dalla Asl, senza contare che il virus non si trasmette da uomo a uomo. Il problema è semmai se una persona che ha contratto il "Chikungunya virus" viene morsa da una zanzara che in questo caso potrebbe trasmettere il virus, purchè i due "contatti" avvengano in una limitata finestra di tempo. "La situazione è sotto controllo" precisa sempre l’azienda sanitaria, mentre il Comune di Arezzo, tramite un’ordinanza da parte del sindaco Ghinelli, ha predisposto la disinfestazione nelle aree limitrofe il nosocomio e via Cesare Battisti per un raggio di 200 metri. Il testo dell’ordinanza prevede che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, e con la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle eventuali abitazioni comprese nell’area segnalata. È stata inoltre richiesto a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree interessate, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto indicato, rimuovendo eventuali raccolte d’acqua e rinnovando gli abbeveratoi degli animali domestici giornalmente.

Nel caso di verdura e frutta degli orti se non è possibile proteggere i prodotti con teli di plastica viene raccomandato di rispettare un intervallo di 15 giorni prima del consumo, di lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso.

L’ordinanza sarà in vigore fino alla conclusione dei trattamenti che sono iniziati nella serata di ieri, sabato 5 ottobre, ma che in caso di variazioni climatiche, potrebbero essere ripetuti.