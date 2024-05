Biturgensi fuori dal podio: "Già al secondo tiro il verdetto del Palio"

SANSEPOLCRO

"Complimenti a Gubbio per lo straordinario risultato, ma il Palio è anche questo!". Abituato fino a un anno fa a godersi i "triplete" nella secolare sfida con gli amici umbri, il presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro, Stefano Tarducci, si ritrova oggi a commentare un’edizione che ha persino estromesso i biturgensi dal podio. Eugubini in fila dal primo al quarto posto (ricordiamo che anche lo scorso settembre si aggiudicarono vittoria e piazza d’onore al Borgo), poi ecco Maurizio Alessandrini quinto, Alessandro Tizzi settimo e Marco Guerrini Guadagni decimo. Soltanto tre portacolori di Sansepolcro nella "top ten", a ulteriore testimonianza della supremazia dei violanero. "Quando non riesci con il capobanco a mettere quantomeno in difficoltà gli avversari – sottolinea Tarducci – spesso l’altro ne approfitta subito. E così è andata. Elìa Guerrini Guadagni, che comunque ci aveva regalato due belle affermazioni in piazza Grande, è andato alto sul rettifilo, mentre Francesco Morelli è stato bravo nel creare con la sua freccia la situazione favorevole a Gubbio. Un Palio che di fatto aveva scritto il suo verdetto già al secondo tiro. Cos’altro aggiungere? Quello che ho già detto: che comunque la tradizione e l’amicizia fra i balestrieri delle due città vincono sempre". Sconfitta a Lucca nella "Imago Dei" e sconfitta a Gubbio nel Palio: rispetto allo scorso anno, è stato un maggio tutt’altro che positivo dal punto di vista agonistico.

"Lo ripeto: succede, fa parte del gioco. Anche nel Palio, ci sono stati periodi favorevoli a Gubbio, poi a noi, poi altri nei quali eravamo pari: ma è il bello del tiro con la balestra". Adesso, riprenderete con il campionato cittadino? "Sì, sabato 8 giugno al campo di tiro "Luigi Batti" è in programma un nuovo appuntamento, poi ci attende un luglio ancora intenso, con il torneo Bai il 21 e la domenica successiva, il 28, a San Marino alle Giornate Medievali".