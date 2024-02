Biglietti nominali per i tifosi del Grosseto in trasferta domenica a San Giovanni

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Si è tenuta ieri in Questura ad Arezzo una riunione tecnica in vista della partita di domenica prossima tra Sangiovannese e Grosseto, a rischio di ordine pubblico. Dopo la nota dell'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, per i supporter maremmani sarà possibile seguire la squadra in Valdarno, ma solo a determinate condizioni. Come ha spiegato, in una nota, l'Us Grosseto, i biglietti per il settore ospiti del Fedini - la curva sud - potranno essere acquistati solamente in prevendita e fino alle 19 di domani. Gli acquirenti dovranno presentare un documento di identità in corso di validità. I tagliandi saranno infatti nominativi. La Sangiovannese ha fissato il prezzo della curva ospiti a 10 euro. Ci sarà accesso gratuito per ragazzi e ragazze della fascia di età 0-13 anni. Il giorno della partita il botteghino del settore ospiti dello Stadio Virgilio Fedini rimarrà chiuso e ai residenti in provincia di Grosseto non sarà consentito di acquistare i tagliandi in settori dell’impianto diversi dalla curva riservata alla tifoseria biancorossa. Quasi sicuramente, come avvenuto in occasione del derby con il Montevarchi e della gara con il Livorno, il tratto di regionale 69 dal ponte Pertini alla rotatoria di Sant'Andrea sarà chiuso al traffico per buona parte del pomeriggio di domenica.