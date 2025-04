Big One live. Pink Floyd Show al Petrarca

Da The Dark Side of the Moon a Wish You Were Here. Succesi da riascoltare giovedì 22 maggio alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, con Big One - European Pink Floyd Show alla presenza di quella che è stata definita "la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd".

Sono passati 30 anni dall’uscita dell’album "The Division Bell" e il conseguente tour che e` stato quello con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 citta` e segnando l’epico finale e l’ultima pagina scritta da una delle rock band piu` influenti della storia che e` poi diventata un magnifico disco live cioe` "Pulse".

La band Big One nasce nel 2005 raggiungendo presto la notorieta` grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Il loro show, e` stato inserito nei cartelloni dei piu` importanti festival musicali nazionali ed esteri.

I Big One sono stati definiti dalla stampa italiana e dalla critica musicale internazionale piu` autorevole, "la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd", in particolare per le versioni Live dei piu` celebri concerti della band inglese. La Band ha come obiettivo la riproduzione piu` fedele possibile delle sonorita` e degli arrangiamenti dei Pink Floyd, utilizzando una strumentazione vintage.

Ma non ci si limita al sound, il progetto infatti si avvale di una struttura tecnica (audio, luci e video) di primo livello, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd. Alle spalle hanno molti tour nei maggiori teatri italiani e sono reduci dai grandi successi dell’ultimo tour "50 years of the Dark Side" durato 2 anni e che ha registrato una lunga serie di sold out e che a fine 2024 è arrivato anche in Olanda per 6 date.

Hanno anche realizzato Cd e Dvd live distribuiti in Italia e all’estero. Il repertorio dei loro concerti attinge alle piu` famose produzioni del gruppo inglese quali The Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, fino alle produzioni piu` recenti come The Endless River.

Angela Baldi