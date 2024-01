Bibbiena attiva il servizio per richiedere l’assegno di inclusione

Arezzo, 9 gennaio 2024 – L’amministrazione di Bibbiena ha attivato il servizio per richiedere l'assegno di inclusione il cosiddetto ADI. Si tratta di un servizio che coinvolge trasversalmente molte professionalità e servizi all’interno del Comune ovvero Assistente Sociale, il nuovo Centro di facilitazione digitale e l’anagrafe.

L’Assessore al Sociale Francesco Frenos spiega: “Si tratta di una nuova misura di sostegno al reddito con la relativa attivazione del patto digitale denominato PAD come prevede la nuova normativa. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Il via libera alla presentazione delle domande per ottenere il sostegno che ha preso il posto del reddito di cittadinanza è scattato lo scorso 18 dicembre. Il coinvolgimento di più servizi comunali è dovuto al fatto che il cittadino dovrà inoltrare la domanda per l'ADI in modalità digitale attraverso SPID, PIN,CIE,CNS,IDAS”.

Gli uffici dell’Anagrafe nel Comune di Bibbiena sono a disposizione gratuitamente dei cittadini dei Comuni del Casentino che volessero attivare, previo appuntamento lo SPID. Viene inoltre fornita un’assistenza nella compilazione della domanda online e per l'attivazione del patto digitale.

Frenos commenta: “Dal 18 dicembre scorso, data di inizio del percorso di richiesta delle domande, il comune di Bibbiena ha iniziato a fornire assistenza ai cittadini allestendo un'apposita postazione presso il nuovo Centro di facilitazione digitale all'interno degli uffici che si trovano a piano terra.

Siamo felici di aver attivato questo percorso in tempi record e di poter fornire un’assistenza completa a tutti i cittadini che possono rientrare in questo progetto. Ringrazio gli uffici e gli operatori per la loro disponibilità e professionalità”.

Il Punto di facilitazione digitale di Bibbiena ha sede presso l’Ufficio sociale del Comune, in via Berni 25 e è aperto al pubblico – per tutti i cittadini del Casentino - ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e una postazione dedicata.

Il Punto di facilitazione digitale di Bibbiena offre servizi di supporto e assistenza. E’ possibile attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, all’attivazione e alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).