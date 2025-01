Bernardini resta al timone di Centopelli

Maurizio Bernardini, imprenditore cittadino, è stato confermato alla presidenza dell’attiva associazione "Le Centopelli", che ha sede a Sansepolcro e che intende valorizzare la tradizione gastronomica della Valtiberina attraverso eventi conviviali monotematici, promuovere e organizzare incontri, seminari, mostre, convegni e qualsiasi altro evento per la promozione e la divulgazione della cultura enogastronomica del territorio. Tutto ciò in collaborazione con le realtà gastronomiche locali, delle quali l’associazione non si pone come concorrente ma, al contrario, come partner delle stesse.

La fumata bianca è scaturita al termine dell’assemblea, tenutasi di recente e convocata per l’elezione del nuovo consiglio direttivo. Bernardini sarà coadiuvato dal vice, Renato Carboni, dalla segretaria Angela Nocentini e dal tesoriere Enzo Cestelli; gli altri consiglieri usciti dalle votazioni sono Alessandra Bollini, Enzo Chiasserini, Silvio Chiasserini, Cristiana Chinali, Marco Fiorelli, Antonella Greco, Paolo Guerrini, Marcello Piccini e Meri Torelli.

"Ringrazio i soci e i membri del direttivo che mi hanno riconfermato la fiducia per questa carica – ha dichiarato il presidente Bernardini – e gli obiettivi per i due anni a venire saranno quelli di proseguire lungo la strada intrapresa nel biennio passato, cercando di sviluppare in meglio la qualità dei nostri programmi. La valorizzazione della tradizione della Valtiberina, che passa attraverso lo studio, la ricerca e la riscoperta di ricette popolari, rimane la base della nostra attività senza però trascurare la parte culturale e la collaborazione con gli altri protagonisti del tessuto associativo locale".