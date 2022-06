Bennati già in trincea Sindaco, primi attacchi

di Giorgio Pulzelli

Doveva essere quello di ieri mattina in Comune al Monte un semplice Consiglio comunale di insediamento del neo sindaco Gianni Bennati, della nuova giunta (lo stesso Bennati, la vice-sindaco Alessandra Cheli, Amulio Liberatori, Patrizia Roggiolani, Paola Del Pasqua e quello della conferma delle annunciate deleghe agli stessi assessori e ai conferimento delle deleghe anche ai consiglieri Sonia Donati, Davide Basagni, Alessandro Casini e Giuliano Pascucci), ma in realtà lo è stato in parte. Durante gli interventi del capogruppo di minoranza Antonio Marzullo della lista di centrosinistra "Per Monte San Savino" e di Claudio Valdambrini della lista civica "Monte al Centro " è stato rimarcato che la minoranza, proprio perché ha perso le elezioni rispettivamente per 12 e per 68 voti, farà un’opposizione costruttiva, non prevenuta ma attenta e vigile sull’operato della maggioranza e questo nell’interesse del 58% di coloro che hanno espresso il voto ma anche di coloro, il 42%, che non si sono recati alle urne.

Un dato preoccupante – è stato detto – quanto la divergenza di voti e vedute tra il capoluogo e le frazioni. La temperatura, già calda fuori, si è più surriscaldata, anche per i numerosi partecipanti in sala, quando le minorante, particolarmente Marzullo, ha accennato all’opposizione spesso stizzita, urlante che l’attuale sindaco Bennati e la vice sindaco Cheli hanno attuato negli ultimi 5 anni . "Non è vero – ha detto risentita Cheli – è stata una sana e dialettica opposizione, andate a rivedervi i filmati". Poi, dopo che il neo assessore Amulio Liberatori, che nella scorsa legislatura era all’opposizione con Marcella Luzzi, ha preso la parola: "Finiamola col passato, pensiamo al bene della città e a quello della collettività".

"Niente di particolare – ha detto Bennati – nessuno ha alzato la voce ma ha espresso la propria opinione. Per quanto mi riguarda e ci riguarda come maggioranza c’è stato l’insediamento ma stiamo lavorando già dal 14 giugno e pur tra mille e più difficoltà vogliamo rispettare tutti e 7 i punti del programma, ascoltare i cittadini, per un territorio comunale migliore".