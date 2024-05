Bellosguardo è pronto. Palestra, campi da padel e un anfiteatro. Sport e cultura vincono

Domani pomeriggio alle 18 il tanto atteso taglio del nastro. Verrà infatti inaugurato a Cavriglia il Centro Polisportivo Culturale "Bellosguardo", un vero e proprio fiore all’occhiello per l’intero Valdarno. La struttura, in alcune sue parti, era già in funzione da tempo, ma per il completamento erano necessari ulteriori step, che si sono conclusi, con l’apertura dell’anfiteatro per gli eventi culturali e la realizzazione della palestra a cielo aperto, ovvero di un’area dedicata all’allenamento outdoor. Oltre ai cinque campi da padel, di cui due coperti, inaugurati nel luglio del 2022 e presi d’assalto, in questi due anni, da valdarnesi di ogni età, ci sono anche un bike center per gli appassionati delle due ruote, un punto di ristoro con bar e ristorante e un’area giochi per i più piccoli. Il nuovo complesso sportivo polifunzionale ha mosso investimenti per 2,5 milioni di euro.

L’ideatore del progetto è stato Daniele Tognaccini, founder di Ants e creatore Milan Lab, che abita in Valdarno. A realizzare il centro, invece, Human Company, gruppo fiorentino attivo nei settori ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air. Al suo fianco, la "Bellosguardo Iniziativa Benefit", una società ad hoc, a capitale diffuso e con specifiche finalità sociali di beneficio comune che ha coinvolto non solo Human, ma anche un parterre di imprenditori del Valdarno. All’inaugurazione sono attesi, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, Claudio Cardini, founder e chairman della Human Company, Daniele Tognaccini e Maurizio Sarri, ex allenatore di Lazio, Napoli e Juventus. Nei prossimi anni, a Cavriglia, sorgerà poi uno dei Parchi dello Sport più belli e più grandi in Italia. L’ Hu Cavriglia Sport Village, firmato ancora Human Comany, gruppo fiorentino attivo nei settori ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air, nato negli anni ottanta come ECV Group dallo spirito imprenditoriale dei Cardini Vannucchi, tra pochi mesi inizierà a prendere forma.

Un progetto straordinario, che rivoluzionerà 150 ettari di terreno nell’ex area mineraria, muovendo investimenti per decine di milioni di euro e dando lavoro diretto a qualche centinaio di persone, senza considerare l’indotto. Nel nuovo Parco dello Sport troveranno posto un palazzetto dello sport, una piscina semi olimpionica coperta e scoperta, una piscina olimpionica coperta, un grande parco acquatico e ancora campi da tennis, pallavolo, basket, rugby, calcio, calcetto, atletica. Senza dimenticare nuovi percorsi benessere, podistici e ciclopedonali. Insomma, un vero gioiello che trasformerà radicalmente Cavriglia e il suo territorio