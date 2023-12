Bellissima mostra sui Presepi inaugurata stamani a Montevarchi

Quella notte a Betlemme” è il titolo della mostra di presepi che è stata inaugurata stamani alle ore 11.30, in Palazzo del Podestà a Montevarchi, in omaggio agli 800 anni da quando Francesco d’Assisi, nel 1223, scelse Greccio per realizzare il primo presepe della storia. A Montevarchi, importanti artisti e collezionisti, insieme a creazioni artigianali, rappresentano la natività. L’iniziativa, a cura dell’artista Romano Dini, è promossa dalla Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Artisti affermati, come Mario e Corrado di Arxaia, Marco Bonechi, Mario Dini, Romano Dini, Gianfranco Giorni, partecipano con i loro capolavori, ma ci sono anche le opere degli "Amici del presepe" di Montevarchi, Mauro Baldi, Ernestina Carraro, Manuela Gori, Claudio Nompari, Masismo Ulivi, e le collezioni di Associazione Natale nel mondo, Nunzia e Francesco Casillo, Presepi dal mondo, Centro Culturale La Piana di Rapolano, mentre i ragazzi del Progetto Key dell'Associazione la Crisalide espongono i lavori realizzati nelle attività pratiche.

"Una mostra inedita che sicuramente piacerà ai bambini e famiglie per i presepi che sono il simbolo più importante del Natale. Mi preme ringraziare la Pro loco e Romano Dini, direttore artistico, tutti gli artisti, i collezionisti e i piccoli artigiani che arricchiranno i nostri giorni di festa. In un periodo storico attraversato da guerre e sofferenze, il presepe rappresenta un grande messaggio di speranza e di pace per la comunità", ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini.

“ Tante opere ma anche i lavori fatti dai ragazzi del Progetto Key, dell’Associazione la Crisalide, di cui andiamo particolarmente orgogliosi - prosegue Romani Dini - Abbiamo allestito anche un presepe più grande chiamato "oro, incenso e mirra" in omaggio all’Epifania, con l’arrivo dei Re magi, che nella tradizione del passato era il momento in cui i bambini ricevevano i regali”. "All'iniziativa hanno collaborato tanti nostri volontari che con passione e impegno – conclude Simona Mugnai di Proloco – hanno realizzato questi presepi che invito tutta la cittadinanza a visitare perché sono creazioni davvero meravigliose" La mostra resterà aperta tutti i giorni dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024, da lunedì al venerdì con orario 16.00-19.00, nei giorni di sabato, domenica e festivi con orario 10.00- 13.00 e 16.00-19.00.