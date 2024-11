Bastione pronto all’inaugurazione. La mappa dei lavori a Cortona: "Entro l’estate al via il nuovo nido"

"Al giro di boa il cantiere per il recupero del Bastione di Sant’Egidio alla Fortezza del Girifalco", conferma il sindaco di Cortona Luciano Meoni che ha anche la delega ai lavori pubblici. A novembre è prevista l’inaugurazione dopo i lavori di ripristino finanziati dal Comune di Cortona e dalla Fondazione Cr Firenze per un importo complessivo di 80mila euro, equamente distinto. Ma i lavori nel cuore della città etrusca non finisco qui. In via Santa Maria Nuova sono in corso le installazione dei nuovi corpi illuminanti con elementi a led grazie ad un finanziamento di 100mila euro coperto dal Pnrr. Sempre sul fronte energetico c’è il progetto in corso di realizzazione in Piazza del Mercato sullo stesso filo: installazione luci a led per 100mila euro, sempre coperto dal Pnrr.

Rimanendo nel centro storico ci sono le scale mobili: come spiega Meoni è stato presentato il progetto alla Soprintendenza per la realizzazione di una copertura delle scale mobili che altrimenti nei mesi invernali sarebbero vulnerabili alle precipitazioni . Manca solo il via libera dell’istituzione e poi il progetto potrà esser messo a terra e così si permetterebbe di evitare quei frequenti intoppi che altrimenti bloccano le scale. Sempre nella zona del parcheggio dello Spirito Santo è in corso la rimozione del ciottolato e la realizzazione di una nuova pavimentazione nella salita Lucarini.

Diversi i cantieri anche nella frazione di Camucia. In via laureatana sono in corso i lavoro in sinergia tra Comune e Nuove Acque per il nuovo scolmatore per prevenire problemi idraulici. E poi c’è il restyling della farmacia comunale, la riqualificazione dei cimiteri, sempre in via Lauretana, il ripristino dell’immobile dell’ex Telecom e la realizzazione della nuova rotatoria fra via De Mori e via di Murata. Sempre a Camucia, "vanno spediti i lavori al cantiere del nuovo asilo nido in Via dei Mori che accoglierà 65 bambini, stimiamo il taglio del nastro per l’estate". Si parla di un intervento da 2,4 milioni presi dal Pnrr a cui se ne aggiungono 300mila del municipio.

Ma gli investimenti riguardando tutto il vasto territorio cortonese e si sviluppano, per citarne alcuni, dalla Fratta con il rifacimento degli infissi al plesso scolastico, alla Fratticciola col’estensione della rete del gas metano in corso anche a Centoia e Petraia, e Pietraia con il potenziamento del mattatoio comunale. Work in progress anche a Terontola con i lavori di ampliamento del nido di infanzia comunale. Sempre nella frazione di confine, in corso i lavori per l’apertura del nuovo sportello Dec mentre dice Meoni che il cantiere per il "parco Robinson è quasi ultimato; e quello Madre Teresa lo sarà per fine anno".