Basket. Torna a vincere il Galli

Arezzo, 26 marzo 2024 – La Polisportiva Galli torna a ruggire. Davanti al pubblico amico, la formazione di Garcia supera agilmente Giussano grazie a un sontuoso primo tempo chiuso avanti di 17 lunghezze. Nella ripresa è così stata amministrazione del vantaggio. Top scorer Rossini con 18 punti. Il botta e risposta tra Gatti e Bocola avvia la contesa tra le due compagini. Lazzaro con quattro punti in fila firma il primo break, mentre De Cassan è costretta a lasciare il campo dopo un colpo in volto. Si sbloccano anche Petrova e Rossini e la compagine di casa allunga sul 14-4. Niedzwiedzka colpisce dall’arco, ma il copione non cambia e Petrova e Rossini aumentano il divario sul 24-7. Bonadeo riduce il passivo ospite con il primo periodo che si chiude 25-13. Anche nel secondo quarto è la squadra di Garcia a dettare i ritmi, con Mioni e Lazzaro che firmano il 33-14 a metà quarto. Manzotti e Gatti provano a limitare i danni (36-22), ma Streri si prende tutto il finale di quarto siglando il 45-27 all’intervallo. Il terzo quarto scorre via senza troppi sussulti su entrambi i due lati del campo: al 30′ il punteggio recita 62-47. Nell’ultima frazione Lazzaro e Rossini metton subito la parola fine, permettendo così di concedere qualche minuto anche a Bevilacqua e Azzola nel finale. Termina 75-59.