Basket. Il Galli vince nettamente a Roma

Arezzo, 15 aprile 2024 – Polisportiva Galli passa senza problemi sul campo del Basket Roma. Partita senza storia, con le capitoline che pagano le troppe assenze. Per la formazione di coach Garcia una vittoria importante a certificare il buon momento della squadra, che dal ritorno di Nasraoui (top scorer oggi) è tornata a ingranare. Roma: Cenci, Preziosi, Aghilarre, Leghissa, Fantini San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Petrova. De Cassan e Petrova firmano l’immediato 0-4 in avvio di gara. Fantini sblocca Roma, ma Bocola e Petrova replicano con il 4-11 dopo cinque minuti. Petrova e Nasraoui allungano ulteriormente con la formazione di coach Garcia che va al primo riposo avanti 13-21. Il secondo quarto è quello della fuga: Nasraoui e Reggiani scrivono subito il più dodici, ma Aghilarre e Leghissa rispondono prontamente per il meno otto capitolino.

E’ però un fuoco di paglia: Nasraoui e Petrova iniziano a macinare punti sotto canestro propiziando il nuovo massimo vantaggio sul 19-37. Trama che non cambia: al ventesimo è 23-44. Dopo l’intervallo il copione è il medesimo: Rossini e Lazzaro salgono di colpi e si mettono in evidenza aumentando il passivo tra le due squadre. Dopo trenta minuti sono ben ventisette le lunghezze di scarto, sul 31-58. Nell’ultimo quarto sono Streri e Mioni a salire in cattedra, prima dell’ultimo canestro firmato da Bevilacqua a sancire il 38-75 definitivo.

Basket Roma – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 38 – 75 (13-21, 23-44, 31-58, 38-75) BASKET ROMA: Leghissa* 11 (3/6, 1/3), Del Piano, Perone, Fantini* 5 (2/7 da 2), Belluzzo, Preziosi* 2 (1/5, 0/5), Aghilarre* 18 (7/14, 0/2), Cenci* 2 (0/2, 0/3), Lami NE, Brandimarte, Manocchio, Rossi. Allenatore: Bongiorno L. Tiri da 2: 13/41 – Tiri da 3: 1/17 – Tiri Liberi: 9/18 – Rimbalzi: 41 13+28 (Leghissa 10) – Assist: 7 (Fantini 2) – Palle Recuperate: 8 (Fantini 2) – Palle Perse: 23 (Leghissa 4) POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 7 (1/2, 1/5), Nasraoui 21 (10/15, 0/1), Rossini M.* 11 (2/4, 1/2), Bevilacqua 2 (1/3 da 2), Reggiani* 4 (2/5, 0/1), Lazzaro 4 (1/2, 0/1), Mioni 7 (2/12 da 2), Petrova* 14 (7/7, 0/1), Bocola* 3 (1/2 da 3), De Cassan* 2 (1/3, 0/2). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 27/53 – Tiri da 3: 3/15 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 45 11+34 (Nasraoui 6) – Assist: 21 (Lazzaro 10) – Palle Recuperate: 13 (Reggiani 4) – Palle Perse: 15 (Nasraoui 3) – Cinque Falli: Petrova Arbitri: Quadrelli D., Tomasello G.