Barchielli scommette su Cavriglia. Via alla rinascita dell’ex Mobilextra

In un momento di forte crisi come quello che sta vivendo il comparto della moda c’è chi decide di andare controtendenza, di investire oltre che su sé stessi anche nel territorio dando vita a un progetto che, crono programma permettendo, potrebbe essere portato a compimento entro marzo - aprile del prossimo anno. Stiamo parlando della Barchielli s.r.l, azienda attualmente operante a Figline nel campo della produzione di borse per una nota griffe internazionale, che sposterà i propri locali a Vacchereccia nel comune di Cavriglia in un’area di circa 6000 metri quadri i cui lavori di riqualificazione e ristrutturazione sono partiti da alcuni giorni e procedono piuttosto spediti. Vanta 60 addetti e nascerà nelle zona che per anni ha ospitato lo stabilimento dell’ex Mobilextra che nel 2018, su segnalazione dei cittadini e successiva ordinanza comunale, fu bonificato dai vecchi proprietari dell’azienda per il rischio amianto. Barchielli ha acquistato l’area nel 2023, ha atteso tutte le autorizzazioni del caso e finalmente ha dato il via alla ristrutturazione che potrebbe portare anche nuova forza lavoro, è questo infatti uno dei principali obiettivi considerato che gli spazi presenti nel punto interessato sono ben più vasti di quelli che attualmente occupa sul versante fiorentino: "Ed è questa la notizia più bella - afferma il sindaco di Cavriglia Leonardo Degli Innocenti o Sanni - aver riportato un’area ferma da anni a riqualificarsi sotto ogni punto di vista prospettando magari non nell’immediato ma in futuro anche l’impiego di ulteriore manodopera locale. In un periodo così difficile per l’economia ma soprattutto per il settore della moda bisogna ringraziare questo imprenditore non solo per aver scelto il nostro comune ma anche per questo intervento che porterà un profondo beneficio per la frazione di Vacchereccia, rappresentando un investimento per il futuro e l’opportunità di poter dare lavoro ad altre famiglie oltre a quelle già fine essere". Come detto sono attualmente in corso alcuni interventi all’interno dell’area interessata e in ragione di ciò l’amministrazione comunale ha informato i cittadini che tali lavori si protrarranno ben oltre l’orario canonico, anche nelle ore serali, sopratutto a causa della realizzazione della pavimentazione industriale la cui tecnica non consente sospensioni e potrebbe accidentalmente causare rumori modesti. Questione di qualche giorno comunque, cammin facendo rinascerà dalle proprie ceneri un’area il cui fine sarà quello di ospitare un’azienda che con grande coraggio ha investito nel Valdarno aretino e, più nello specifico, nel vasto territorio comunale di Cavriglia.