Barbero mattatore in Fortezza Al via il nuovo ciclo di "Scaffali"

di Angela Baldi

Sarà Alessandro Barbero il primo ospite oggi in Fortezza della rassegna Scaffali. Il ciclo di incontri organizzato da Biblioteca Città di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Feltrinelli point Arezzo. Oggi alle 18 si svolgerà l’incontro dedicato a "Brick for Stone", l’ultimo libro di Alessandro Barbero edito da Sellerio con al centro l’attentato alle Torri Gemelle, evento che ha segnato gli ultimi 22 anni di storia e la vita quotidiana di milioni di persone. A seguire, Barbero risponderà alle domande del pubblico e aprirà alla storia del territorio con le consuete competenza e capacità divulgativa. Alessandro Barbero, storico e scrittore, apprezzatissimo a livello internazionale, è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Vercelli. Scrive su La Stampa e Tuttolibri, Collabora al programma televisivo Superquark e alle trasmissioni a.C.d.C. e Passato e Presente in onda su Rai Storia. Appuntamento alle 18 in Fortezza con il presidente della biblioteca Alessandro Artini nella veste di moderatore: "Alti Scaffali prosegua nella sua prestigiosa ‘collezione’ che annovera già Carlo Cottarelli, Lirio Abbate, Alessandro Bettini, Sara Lucaroni, Luigi Zoja, Cristina dall’Acqua, Silvia Romani. Con l’intento sempre di portare ad Arezzo i migliori pensatori nazionali e internazionali e creare occasioni d’incontro e approfondimento. E contiamo di non fermarci qui".

E dopo l’incontro con Barbero l’invito per il pubblico è a restare seduto: a conclusione dei dibattiti infatti il palco sarà riservato agli Avanzi di Balera, Santino ‘Penna’ Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi. Il celebre trio di ‘antropologi aretini’ interverrà sui temi trattati con la consueta indole dissacrante e umoristica.

La seconda conferenza di Scaffali, sarà il 16 settembre sempre alle 18 in Fortezza con Federico Rampini e avrà per titolo: "Africa, dove si gioca il nostro futuro". Nell’occasione, Rampini lancerà in anteprima nazionale il suo nuovo libro "La speranza africana. Biglietti su Discover Arezzo e Ticketone.