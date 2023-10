“Band Lab”, torna il laboratorio per formare gruppi musicali

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Un laboratorio per costituire band musicali con giovani del territorio aretino. Proxima Music rinnova il progetto “Band Lab” rivolto a musicisti di diverse età e di diversi strumenti per proporre una formazione che, al fianco dei tradizionali corsi individuali, permetterà di suonare insieme e di vivere nuove esperienze di gruppo.

Il percorso, ospitato dalla sede della scuola in via Severi e curato dai maestri Mauro Maurizi e Fabio Roveri, è dedicato ai diversi generi di musica moderna quali jazz, rock, blues e pop, andando a fornire una specializzazione che parte dalle prime note d’insieme e che arriva alla realizzazione di brani originali.

“Band Lab” nasce con la volontà di promuovere sinergie artistiche tra gli allievi della scuola aretina dei vari corsi individuali di canto o di strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici.

Il primo step sarà rappresentato dalla vera e propria costituzione delle band, poi il laboratorio proporrà un articolato percorso volto a insegnare il ritmo, gli accordi e la coordinazione tra tutti i membri coinvolti per integrare le rispettive note e per arrivare a suonare i primi brani d’insieme, prevedendo anche una preparazione specifica per esibirsi in futuro in concorsi e contest.

Questa preparazione sarà rivolta anche al perfezionamento di gruppi già esistenti che, con il “Band Lab”, potranno fare affidamento sull’insegnamento di due docenti professionisti e sul supporto di una realtà consolidata quale Proxima Music che porrà a disposizione del progetto le proprie aule insonorizzate con la presenza di strumenti e tecnologie quali tastiere, bassi, chitarre, microfoni e amplificatori.