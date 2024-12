Banca Valdarno: un miliardo di euro gestiti e 50 milioni di finanziamenti nel 2024

Un miliardo di euro di masse gestite, 50 milioni di nuovi finanziamenti ad imprese e privati, 5 milioni di euro di plafond per la concessione di mutui per acquistare e ristrutturare la casa. Sono alcuni dei numeri snocciolati ieri mattina dal presidente di Banca Valdarno Gianfranco Donato e dal direttore generale Stefano Roberto Pianigiani nel corso del tradizionale incontro di fine anno, che ha tracciato un bilancio di un 2024 che si avvia ormai verso la conclusione.

I vertici dell’istituto di credito hanno parlato di segnali incoraggianti, pur in un contesto internazionale reso difficilmente decifrabile dall’incertezza e dall’instabilità prodotta dai numerosi conflitti in atto. Siamo in un periodo di transizione verso un nuovo modello economico e sociale in cui giocherà un ruolo importante l’introduzione del fattore "Intelligenza Artificiale".

"Nel 2024 – conferma Donato – abbiamo assistito ad un ulteriore crescita della percezione del ruolo che la nostra banca riveste per il Valdarno. Segno che siamo riusciti a sviluppare attenzione e sostegno nei confronti delle famiglie, delle imprese, degli enti e delle associazioni del nostro territorio".

Da ricordare anche i 200mila euro di contributi che si uniscono allo sconto per l’acquisto dei libri scolastici, oltre al costante supporto a Valdarno Mutua, per quanto riguarda il comparto sanitario. "Senza dimenticare – ha aggiunto Donato – i numerosi progetti di promozione culturale. Numeri che riconfermano il nostro ruolo di banca di prossimità".

Il direttore di Banca Valdarno Pianigiani ha sottolineato la solidità e la costante capacità di dare risposte adeguate ai bisogni del territorio in cui opera l’istituto di credito valdarnese. "Oltre agli ottimi risultati in termini economici e patrimoniali confermati dagli indicatori di solidità patrimoniale che hanno superato il 30% sia a livello di CET 1 che di Total capital ratio – ha detto - abbiamo oltrepassato quota un miliardo di masse gestite, erogato nuovi finanziamenti a famiglie e imprese del nostro territorio per 50 milioni, ed ormai nel Valdarno quasi una persona su quattro è cliente della nostra banca".

Il direttore ha ricordato poi la costante azione di miglioramento dei servizi offerti a soci e clienti grazie all’incremento dei tempi di consulenza e alle estese e accresciute funzionalità delle aree self. "Una consulenza professionale – ha concluso - ma che vuole distinguersi per il suo orientamento alla ricerca di soluzioni che riescano a soddisfare strutturalmente, nel medio e lungo periodo, le esigenze più importanti delle persone che serviamo".