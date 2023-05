Banca Valdarno, c’è il nuovo Cda Bilancio con un utile di 8 milioni

È operativo il consiglio di amministrazione di Banca Valdarno, rinnovato il 6 maggio scorso a seguito dell’assemblea dei soci, che ha eletto anche il nuovo collegio sindacale. Il Cda, riunitosi nei giorni scorsi, è formato dal presidente Gianfranco Donato, dal vice presidente Fabrizio Bernini, che assumerà anche le funzioni di vicario, da Maurizio Baldi, Gabriele Bazzini, Franca Binazzi, Marco Ermini, Federica Ferrarese, Paola Frigo e Luciano Moretti.

Quest’ultimo è stato poi nominato presidente del comitato esecutivo. Il collegio sindacale è formato dal presidente Eros Ceccherini, dai sindaci effettivi Flavia Migliorini e Antonella Sacchetti e dai sindaci supplenti Elisabetta Bettini e Guido Mori. Marco Ermini assumerà anche la carica di vice presidente del comitato esecutivo. "Il rapporto di fiducia tra la nostra banca e il territorio si sviluppa grazie ad un riconoscimento reciproco, supportato da una sana e prudente gestione che si è concretizzata nella riduzione del credito deteriorato, nell’aumento delle coperture e in una più ampia distribuzione del credito accompagnato da un incremento della solidità e della redditività – hanno detto il presidente Donato e il direttore generale Stefano Pianigiani – Senza dimenticare la mutualità che orienta l’azione delle Banche di Credito Cooperativo fin dalle origini e che per il nostro istituto, nel 2022, si è tradotta in numeri concreti". 451.000 euro sono stati destinati per contributi a fondo perduto e sponsorizzazioni; 33mila euro per il supporto all’emergenza Covid; 78.000 euro per il sostegno al merito scolastico e alla didattica; 78.800.000 euro per 1025 finanziamenti post pandemia; 79milioni e 500mila euro per 1012 moratorie.

Il bilancio 2022 si è chiuso con un utile di esercizio di particolare rilievo (8,2 milioni) e risultati importanti in quanto a solidità (CET1 Ratio e il Total Capital Ratio rispettivamente al 26,18% e al 27,12%) e a capacità di dare risposte concrete al territorio servito.

"Numeri – spiega in una nota il cda di Banca Valdarno – che dimostrano l’importanza del lavoro svolto dal nostro istituto, che anche per il 2023 è impegnata nel sostegno al proprio territorio, strutturando progetti che cercano di soddisfare le necessità dei propri soci e clienti, sviluppando welfare e creando le condizioni per una migliore gestione delle risorse. Ne sono una riprova la crescita della Valdarno Mutua e l’importante iniziativa legata al progetto delle comunità energetiche".

Marco Corsi