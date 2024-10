Banca Tema: torna la campagna salute per consentire a tutti l’accesso alla cura

Arezzo, 18 ottobre 2024 – A quattro anni dal lancio della prima campagna salute di Tema Vita, la mutua di cui Banca Tema è socio sostenitore, non solo conferma l’iniziativa anche per il 2024, ma la amplia per rendere sempre più semplice a tutti coloro che ne abbiano bisogno, l’accesso alle cure.

Esami di laboratorio, diagnostica, visite specialistiche, cure fisioterapiche e da quest’anno anche certificazioni per sport o altro, allargando inoltre il plafond cui possono accedere i figli minorenni dei soci. La campagna prevede rimborsi variabili tra il 40 e il 50% dell’importo. Un quadro chiaro della situazione della sanità pubblica italiana emerge dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, diffuso nei giorni scorsi, poco prima del G7 della sanità.

Dal rapporto risulta che la spesa degli Italiani per sanità privata è aumentata del 10% nell’ultimo anno e che la spesa sanitaria italiana è molto più bassa dal 2012 al 2023 rispetto alla media Ue. La possibilità di fare prevenzione o controlli è, dunque, fondamentale.

“In un simile scenario – sottolinea il presidente di Tema Vita Massimo Barbini – il rischio è che si creino disparità sociali nelle possibilità di accesso alla cura e alla prevenzione perché non tutti possono permettersi di pagare di tasca propria, tanto che dal rapporto Gimbe emerge che 4,5 milioni di persone in Italia, di fatto rinuncia alle cure.

Con la nostra campagna intendiamo intervenire proprio per evitare sempre più che questo accada, anzi vogliamo semplificare l’accesso alle cure ed è per questo che abbiamo deciso che tutti devono poter accedere ai nostri sconti e rimborsi e chi non è ancora socio può diventarlo contestualmente, ad un costo veramente contenuto.

Inoltre è possibile usufruire della prestazione medica sia in centri convenzionati che non, sia pubblici che privati.” Nel dettaglio, la campagna che ha preso il via il 14 ottobre e sarà valida fino al 16 dicembre 2024, prevede che i soci che aderiranno, potranno usufruire di uno sconto variabile tra il 40 e il 50%: sarà del 40% se la domanda verrà presentata su modello cartaceo; lo sconto sarà invece del 50% se la domanda verrà presentata tramite l’accesso all’area riservata ai soci sul sito web www.temavita.it o sull’App TEMA Vita e tramite il canale BCC Mutuality Service.

Nel caso poi di utilizzo di strutture o medici specialisti convenzionati, il risparmio per il Socio può arrivare fino al 60% grazie allo sconto praticato direttamente dalla struttura convenzionata. Tema Vita in dettaglio Tema Vita è una mutua che conta oltre 5000 soci e nasce dalla fusione tra Amici per sempre, mutua nata nel 2011 per volere della allora Banca Valdichiana Credito cooperativo Tosco-Umbro insieme con Tema Vita, nata nel 2016 come evoluzione della Mutua della Maremma (fondata nel 2014 dalla allora Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto) a seguito della fusione della Banca della Maremma con la BCC di Pitigliano e la Banca di Saturnia e Costa d’Argento.

La mutua è oggi una realtà importante che interviene a tutela della SALUTE con sconti, sussidi e contributi per spese sanitarie presso strutture convenzionate e non solo, la possibilità di adesione a campagne di prevenzione e la realizzazione di iniziative orientate alla prevenzione con incontri e conferenze; a sostegno della FAMIGLIA con sussidi al socio ed alla sua famiglia; a promozione della CULTURA con eventi, viaggi, incontri e anche attraverso le attività della struttura museale Polo culturale Pietro Aldi, di proprietà di Banca Tema ma gestito dalla cassa mutua.

Tema Vita aderisce inoltre al COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane, e questo garantisce ai soci la Carta mutuasalus che permette di accedere a sconti e rimborsi in una serie di strutture convenzionate nel territorio nazionale e non solo. I costi per associarsi variano dai 20 euro annui se si è soci di Banca Tema e under 30 ai 48 euro se si è solo clienti e over 30.