Montevarchi (Arezzo), 13 giugno 2022 - Un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto a Montevarchi. L'incidente è avvenuto in via Luigi Cadorna poco dopo le 17:45. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e elicottero Pegaso 1. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.