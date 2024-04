Bambini e preistoria: domani il laboratorio di Casa Bruschi Domani alla casa museo di Ivan Bruschi si terrà il laboratorio didattico Sperimentiamo la Preistoria per bambini e ragazzi, seguito da una visita guidata alle mostre in corso. Genitori potranno visitare il nuovo allestimento a prezzo ridotto. Visite guidate in italiano e inglese disponibili questo weekend.