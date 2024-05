Arbitro di B si dimette dopo la gara

Le dimissioni sono arrivate via social, al termine della partita di serie B tra Cremonese e Pisa. Manuel Volpi, 35enne arbitro della sezione aretina, con un post su Instagram accompagnato da una foto insieme a Orsato ha annunciato le sue dimissioni dall’Associazione italiana arbitri dopo 20 anni, l’esordio in serie A dove ha messo insieme 20 presenze, oltre alle 66 in serie cadetta, l’ultima mercoledì allo Zini corredata da alcuni errori.

Come il fallo in area pisana che Volpi aveva attributo all’attaccante della Cremonese salvo poi capire tramite Var che si trattava di un rigore, o la punizione non proprio nitida dalla quale è nato il 2-1 finale della Cremonese. Errori che lui stesso avrebbe ammesso a fine partita. "Nel finale – ha detto Aquilani, tecnico del Pisa – l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e si è scusato, ma non ha potuto cambiare la decisione". Nessuno era conoscenza delle intenzioni di Volpi, almeno nella sezione aretina. L’arbitro, originario di Città della Pieve, ha poi aggiunto, sempre sui social, che la sua decisione è dovuta ad "un problema personale molto serio" diffidando chiunque a motivare diversamente le dimissioni.

Matteo Marzotti