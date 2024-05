L’altra metà dell’urna. Sindaci, impazza la sfida ma poche donne in lizza. Resistono solo le uscenti

Manca una settimana alla dead line, al termine ultimo per la presentazione e all’ammissione delle candidature delle liste e dei candidati alla carica di sindaco e consiglieri comunali per la tornata del prossimo 8 e 9 giugno. I giochi sono (quasi) fatti nei 26 Comuni dell’Aretino chiamati al voto. Certo, ci sono ancora realtà dove la corsa potrebbe restare ad un solo candidato stando ai rumors raccolti fino ad oggi. È il caso di Badia Tedalda, Castiglion Fibocchi, Ortignano Raggiolo e Talla, ma di fatto è ancora presto per parlare di una corsa in solitaria perchè il termine ultimo per la presentazione di simboli e candidature è fissata per venerdì 10 e sabato 11 maggio (entro le ore 12). Anche perchè in realtà con un numero di abitanti inferiori alle 3mila o alle mille unità di fatto occorrono poche se non nessuna firma per la presentazione delle eventuali liste.

Ad ogni modo tra i dati che emergono oggi in attesa dello spoglio previsto nel pomeriggio di lunedì 10 giugno è la percentuale legata alla quote rosa. Su 26 Comuni chiamati alle urne solo in 8 (al momento) sono in corsa delle candidate alla carica di sindaco. Andando in rigoroso ordine alfabetico a Bibbiena il sindaco uscente, Filippo Vagnoli, espressione del centrodestra, avrà come sfidante Silvia Rossi, 36enne sostenuta dal centrosinistra. Scendendo verso il capoluogo a Chitignano il sindaco uscente Valentina Calbi (centrosinistra) avrà come sfidante Cinzia Santoni, già in consiglio comunale, appoggiata dal centrodestra. A Talla per il momento di certo c’è solo la candidatura di Eleonora Ducci, centrosinistra, alla ricerca del terzo mandato. A Subbiano il terreno è a dir poco fertile per i candidati: cinque per una realtà di circa 6.300 abitanti. Oltre al sindaco uscente Ilaria Mattesini, di area centrosinistra, ecco altri quattro candidati tra i quali Mirella Ricci, alla guida di una lista trasversale. È bene ricordare che si tratta - in Comuni sotto i 15mila abitanti di liste civiche - come quelle di Foiano della Chiana dove Francesco Sonnati non ha inseguito un terzo mandato lasciando spazio a Jacopo Franci, suo vicesindaco. Contro Franci, di area centrosinistra, ci sarà Laura Paolini, sostenuta dai partiti del centrodestra a capo di una lista civica. Nella vicina Lucignano ecco Roberta Casini, sindaco di centrosinistra, andare a caccia del terzo mandato in attesa dell’ufficialità dell’avversario (si parla di Paolo Mosconi, civico di centrodestra, già in consiglio comunale). A San Giovanni Valdarno oltre al sindaco uscente Valentina Vadi c’è anche Lisa Vannelli, alla guida di una lista civica.

Matteo Marzotti