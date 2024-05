Quelle fasce tricolori rosa pallido

Nella corsa al voto c’è una variabile costante. Poche donne in lizza per una fascia tricolore. Capita anche in vista della tornata elettorale di giugno e la "regola" che ormai non fa più eccezione, travalica i confini nostrani. Poche donne per una poltrona di sindaco: solo undici nella sfida che in ventisei comuni della provincia mette in pista un "esercito" di decine di candidati. Per lo più maschi. Certo, va considerata la disponibilità di ogni persona a cimentarsi in una competizione all’ultimo voto, ma è altrettanto vero che la strada appare sempre in salita per le donne che, invece, con coraggio e tenacia decidono di impegnarsi nelle proprie comunità per il bene di tutti. La storia si ripete, dice un vecchio adagio. Ma sta a noi invertire la rotta.