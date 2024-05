Villa Masini fa 100 anni. Set de "La vita è bella"

Villa Masini, la splendida costruzione in stile liberty di Montevarchi, tra i set del film di Roberto Benigni "La Vita è bella", compie 100 anni. Era il 1924 quando la città vide nascere uno dei suoi edifici più belli, che sarebbe poi diventato un luogo da fruire e da ammirare. In occasione del compleanno, l’11 maggio prossimo si terrà un grande evento all’interno della villa, presentato ieri mattina in Palazzo del Podestà, alla presenza del sindaco Chiassai Martini. La dimora aprirà le sue porte, ci sarà la possibilità di visitarla e di assistere ad una serata speciale, che coniugherà arte ed eleganza. Prevista la sfilata della sezione moda dell’Isis Valdarno, con gli studenti e i docenti che riprodurranno abiti del Novecento. E poi l’esposizione di sei foulard dell’artista Vincenzo Nasuto, che prenderanno spunto da scorci particolari della villa. Una villa che, come ha ricordato il sindaco, rappresenta anche le eccellenze imprenditoriali del territorio. Basti pensare alla tradizione dei cappellifici di cui il proprietario della dimora, Angelo Masini, è stato uno dei simboli.

Uomo di grande ingegno, autentico self-made man, creò una delle fabbriche storiche della città, La Familiare, specializzata nella produzione di cappelli. Azienda che nel periodo di maggior splendore arrivò ad occupare 600 persone. La villa si sviluppa su tre livelli, con una torre angolare.

Al suo interno opere in ferro battuto, un vestibolo ottagonale, vetrate policrome, soffitti decorati da stucchi e pavimenti in legno. Senza dimenticare il giardino, con la fontana e la limonaia. Un gioiello che Roberto Benigni, nel 1997, volle trasformare in un set. Il "Palazzo Del Nonno", continua, maestoso, a dominare la scena liberty della città. In attesa, magari, di nuovi riflettori cinematografici. Intanto si prepara a celebrare i 100 anni di vita.