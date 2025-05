Bambini e giardini, il libro di Beatrice Masini alla Casa sull’albero

Oggi alle 16 sarà ad Arezzo, alla libreria La casa sull’Albero, Beatrice Masini, per un incontro dedicato al libro Bambini e giardini. Un albo illustrato a cui Elena, Anna e Barbara, libraie della libreria per ragazzi cittadina, tengono molto. L’edizione italiana del libro, uscito in Francia per La Joie de Lire, è stato infatti pubblicato da Timpetill edizioni in collaborazione con Alir, l’Associazione delle librerie indipendenti per ragazzi di cui La casa sull’Albero fa parte. Un libro che è un manifesto sull’infanzia, uno stimolo a riflettere, a fare e a porsi domande a partire da questa felice associazione di idee, quella che lega i bambini ai giardini e che parla a tutti, ai più piccoli, ma anche ai più grandi ed ha la grande capacità di raccontare l’infanzia in maniera aperta con uno sguardo profondo ed autentico. Il testo di Beatrice Masini è poetico, ogni parola è misurata, scelta, densa di significato. Le illustrazioni di Francesca Ballarini sono simboliche, allargano l’immaginazione, creano dei ponti con il testo, ma vanno anche, come è giusto che sia, per conto loro. A dialogare con Beatrice Masini, non poteva che esserci Ilaria Gradassi che con la consueta sensibilità saprà trasformare l’incontro in un momento di rara magia per tutti, adulti e bambini insieme, è proprio il caso di dirlo, seduti sullo stesso ramo. L’incontro è gratuito, l’ingresso libero fino ad esaurimento posti. Beatrice Masini è nata a Milano, dove vive e lavora. Giornalista, traduttrice (ha lavorato tra l’altro alla saga di Harry Potter), editor, scrive storie e romanzi per bambini e ragazzi. Oggi direttore editoriale di Bompiani, ha vinto numerosi premi per la sua opera letteraria, tra cui il Premio Andersen in cinque diverse occasioni e il Premio Elsa Morante Ragazzi per La spada e il cuore. I suoi libri sono stati tradotti in oltre venti paesi. Ilaria Gradassi è appassionata di storie sin da bambina, le ascolta, le illustra, le racconta e qualche volta ci cade dentro. Negli anni vince diversi premi per i suoi libri d’artista e incontra bambini e ragazzi