Balestrieri e Frecce Tricolori. Gemellaggio tra arcieri e piloti

In una sorta di ideale gemellaggio, le frecce dei balestrieri di Sansepolcro si sono incontrate con altre ben più conosciute: le Frecce Tricolori. La celeberrima pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana è senza dubbio una fra i motivi di orgoglio del nostro Paese e venerdì scorso, 21 marzo, una delegazione della Società Balestrieri biturgense (il presidente Stefano Tarducci è un ex sottufficiale proprio di questa Arma) ha fatto visita alle Frecce Tricolori nella loro sede di Rivolto, frazione del Comune friulano di Codroipo, in provincia di Udine.

A ogni pilota della squadra è stata donata una freccia personalizzata e i tiratori del secolare Palio di Sansepolcro hanno vissuto insieme a loro una mattinata indimenticabile, nel corso della quale hanno potuto assistere a ben due voli di addestramento e poi visitare gli hangar e le strutture aeroportuali. Due eccellenze che si sono incontrate alla presenza del vicesindaco Riccardo Marzi e anche dell’ex primo cittadino Mauro Cornioli, nella veste di balestriere oramai veterano.

È dunque iniziato con questa gradita trasferta il 2025 del sodalizio armigero del Borgo, in attesa di iniziare una stagione agonistica che conoscerà il suo prologo sabato prossimo, con la gara di apertura: la Coppa del Presidente al "Palafreccia", programmata per le 15.15 con finale su rotella artistica. Seguiranno il Torneo dei Quartieri sabato 12 aprile (sempre sullo stesso luogo) e un maggio assai intenso, con la prima delle quattro gare valevoli per il campionato cittadino al campo "Luigi Batti" il giorno 4, la "Imago Dei" con i balestrieri di Lucca la domenica successiva, 11 maggio e a distanza di sette giorni il Palio di Gubbio, anticipato quest’anno di una settimana (il 18 e non il 25) per evitare la concomitanza fra i Ceri Mezzani e la partenza della tappa del Giro d’Italia di ciclismo.